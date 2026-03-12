El detalle que confirmó Milei para Asignación Universal por Hijo

Este requisito tiene un objetivo claro: garantizar que los menores estén escolarizados y cumplan con los controles médicos correspondientes. En caso de que toda la información esté completa y validada, el organismo habilita el pago del 20% del dinero que se retuvo durante los últimos 12 meses.

En otras palabras, la libreta funciona como un mecanismo de control y, al mismo tiempo, como un incentivo económico para las familias que cumplen con los requisitos establecidos por el programa social.

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social explicaron que este dinero retenido no se pierde, sino que se acumula a lo largo del año y luego se liquida en un solo pago cuando se presenta la documentación correspondiente.

Un cambio clave: ANSES extendió el plazo hasta marzo de 2026

Originalmente, el organismo había establecido que la fecha límite para presentar la Libreta AUH sería el 31 de diciembre. Sin embargo, hacia el final del año pasado se anunció una prórroga importante para los beneficiarios.

De esta manera, la nueva fecha tope para completar el trámite quedó fijada en el 31 de marzo de 2026, lo que les da a los titulares algunos meses adicionales para reunir la documentación necesaria.

La decisión se tomó con el objetivo de facilitar el acceso al beneficio y evitar que familias pierdan el pago anual por no haber presentado el formulario a tiempo.

No obstante, desde el organismo advierten que no se prevén nuevas extensiones, por lo que recomiendan realizar el trámite lo antes posible.

Cuánto dinero se cobra con la Libreta AUH

El monto que se paga mediante este beneficio corresponde al 20% retenido mensualmente de la AUH. Ese porcentaje se acumula durante todo el año y luego se liquida cuando se presenta la libreta con todos los datos completos.

Para el período correspondiente al año 2024, los valores acumulados que se pueden cobrar son los siguientes:

$188.069,40 por cada menor beneficiario

$612.401 por hijo con discapacidad

Esto significa que una familia con varios hijos que cobran la AUH puede recibir un monto considerable, especialmente si tiene más de un menor incluido en la prestación.

Una vez presentada la libreta y aprobada la información, el pago suele acreditarse dentro de los 60 días posteriores.

Qué edades contempla la Libreta AUH

El control que exige la libreta alcanza a niños y adolescentes desde los 3 años hasta los 17 años inclusive.

Dentro de ese rango etario, el formulario debe incluir:

Controles médicos y vacunación

Certificación de asistencia escolar

Datos personales del menor

Estos datos deben ser completados y firmados por el centro de salud y la institución educativa correspondiente.

Documentos que exige ANSES para presentar la Libreta AUH

Para completar el trámite y acceder al pago anual, ANSES solicita una serie de documentos obligatorios. Sin esta documentación, la libreta no puede validarse y el pago no se habilita.

Los papeles requeridos son los siguientes:

Formulario Libreta AUH

Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular

DNI del niño o adolescente

Partida o certificado de nacimiento del menor

Formulario completo con datos de salud y educación, firmado por el centro de salud y la escuela

Este último punto es fundamental, ya que los profesionales médicos y las autoridades escolares deben completar las secciones correspondientes del formulario para validar la información.

Paso a paso: cómo completar la Libreta AUH

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social explicaron que el trámite puede iniciarse de manera digital a través de la plataforma oficial del organismo.

El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar al portal Mi ANSES

El titular debe acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

2. Ir a la sección Hijas e Hijos

Dentro del menú principal, se debe buscar la opción “Hijas e hijos” y luego seleccionar “Libreta AUH”.

3. Verificar los datos faltantes

En esta sección se podrá consultar si hay información pendiente de completar sobre el menor por el cual se cobra la asignación.

4. Generar el formulario

Si la información aún no está cargada, se debe seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargar el formulario PS 1.47.

5. Imprimir el documento

Una vez descargado, el formulario debe imprimirse o retirarse en una oficina de ANSES cercana al domicilio.

6. Completarlo en el centro de salud y la escuela

El siguiente paso consiste en llevar la libreta al centro médico y al establecimiento educativo, donde deberán completar los datos correspondientes y firmar el documento.

7. Presentar la libreta en ANSES

Finalmente, el formulario completo debe entregarse en una oficina del organismo junto con el DNI del titular y del grupo familiar.

Un beneficio que impacta en miles de familias

El pago anual de la Libreta AUH representa una ayuda económica importante para millones de hogares argentinos. En muchos casos, este dinero se utiliza para comprar útiles escolares, ropa o cubrir gastos del hogar.

Además del incentivo económico, el sistema también busca reforzar políticas públicas vinculadas a la educación y la salud infantil, promoviendo que los menores mantengan controles médicos periódicos y asistencia regular a la escuela.

Por este motivo, desde el organismo recomiendan no dejar el trámite para último momento, ya que el proceso de completar el formulario puede requerir tiempo debido a la intervención de escuelas y centros de salud.

Recomendaciones para no perder el pago de la Libreta AUH

Especialistas en trámites previsionales aconsejan seguir algunas recomendaciones para evitar inconvenientes:

Revisar los datos en Mi ANSES con anticipación

Solicitar turnos en centros de salud y escuelas con tiempo

Verificar que todas las secciones del formulario estén firmadas

Guardar una copia del documento presentado

De esta manera, se evitan demoras o rechazos que puedan retrasar el cobro del beneficio.