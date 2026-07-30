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El Gobierno de Milei fijó la PUAM: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

Se oficializó la escala prestacional para los adultos mayores sin aportes completos. La suba por movilidad del 1,9% eleva el haber básico y se ratifica la entrega del refuerzo extraordinario de $70.000 para llegar al piso de bolsillo.

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El Gobierno de Milei fijó la PUAM: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

El Gobierno de Milei fijó la PUAM: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

El Gobierno nacional definió el monto consolidado de bolsillo que percibirán los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Tras oficializarse el dato inflacionario del 1,9% correspondiente al IPC de junio, la prestación base se incrementará automáticamente, unificándose con el bono de asistencia económica para conformar el piso final de ingresos de la clase pasiva.

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Esta actualización impulsada por el Ejecutivo busca sostener la cobertura de las personas en edad jubilatoria que no reúnen los 30 años de aportes exigidos por el sistema ordinario. El pago se acreditará de forma directa en las cuentas de la seguridad social sin necesidad de realizar gestiones o reempadronamientos.

¿Cuánto se cobra en total por la PUAM en agosto con el bono de $70.000?

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El Gobierno de Milei fijó la PUAM: cuánto y cuándo se cobra en AGOSTO 2026

El haber básico de la PUAM pasará a ser de $335.853,70 netos debido al ajuste por movilidad. Al sumarle el refuerzo extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para las escalas más bajas del padrón, los titulares de esta pensión percibirán un ingreso final consolidado en mano de $405.853,70 de bolsillo.

Por norma legal, el monto base de la PUAM equivale exactamente al 80% del valor de una jubilación mínima ordinaria. Los fondos quedan disponibles desde el primer día asignado en el calendario oficial para ser retirados por cajero automático o utilizados a través de compras con tarjeta de débito.

¿Cuáles son las condiciones del Estado para mantener el cobro activo?

Para conservar la titularidad de la PUAM, los beneficiarios deben certificar residencia permanente en el país por un período mínimo de diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad. Asimismo, el régimen es incompatible con la percepción simultánea de otros haberes previsionales, pensiones no contributivas o planes sociales.

El Estado nacional ejecuta de oficio auditorías periódicas cruzando datos con la AFIP para verificar la vulnerabilidad patrimonial del titular. En caso de detectarse bienes o ingresos que excedan las pautas socioeconómicas vigentes, la liquidación del beneficio puede ser pausada preventivamente.

¿Cómo se cobran los adicionales familiares vinculados a la pensión?

Los adultos mayores incluidos en la PUAM conservan el derecho a liquidar asignaciones familiares por cónyuge o por hijo con discapacidad. Estos montos accesorios también se actualizan un 1,9% por la fórmula de movilidad mensual y se formalizan conjuntamente en el mismo recibo de sueldo.

Fechas de cobro: días de pago de la PUAM en agosto de 2026

El cronograma de transferencias de la PUAM se unifica con las jubilaciones mínimas de la seguridad social:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Gobierno y Milei: Oficializaron la escala prestacional para adultos mayores sin aportes completos.
  • PUAM agosto 2026: Se cobra un total de $405.853,70 netos con refuerzo incluido.
  • Fechas de cobro: El calendario de pago inicia el 10 de agosto de 2026 según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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