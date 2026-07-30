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Crisis sin precedentes en Ceuta: crece el número de muertos y la inmigración no tiene control

La ciudad autónoma vive la mayor avalancha migratoria desde 2021. El Gobierno español desplegó al Ejército y reforzó la seguridad.

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Cientos de personas irrumpieron en el enclave español de Ceuta

Cientos de personas irrumpieron en el enclave español de Ceuta, en el norte de África (Foto: Reuters)

Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. Miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos hacia territorio español en una jornada marcada por el caos, el despliegue de fuerzas de seguridad y la muerte de al menos diez migrantes, que fallecieron ahogados mientras intentaban ingresar bordeando el espigón del Tarajal.

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La magnitud del flujo migratorio llevó al Gobierno de España a reforzar el operativo de seguridad con efectivos de la Guardia Civil y del Ejército, mientras el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viajaron a Ceuta para seguir de cerca la evolución de la emergencia.

De acuerdo con fuentes policiales, alrededor de 20.000 personas lograron atravesar la frontera entre Marruecos y España a lo largo de varias horas, en lo que representa la mayor presión migratoria sobre Ceuta desde la crisis de 2021.

Familias enteras caminaron desde la ciudad marroquí de Castillejos, en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas, hasta el paso fronterizo del Tarajal, aprovechando la escasa resistencia inicial para ingresar en territorio español.

Las imágenes difundidas desde la zona muestran a miles de personas avanzando por el espigón y la costa, mientras las fuerzas de seguridad españolas intentaban contener la situación y reorganizar el ingreso de los migrantes.

Al menos diez muertos durante el cruce

La jornada quedó marcada por una tragedia humanitaria. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos diez personas, que se ahogaron mientras intentaban alcanzar la costa española por vía marítima.

Además del rescate de los cuerpos, los equipos de emergencia mantuvieron un amplio operativo en el agua para asistir a personas con dificultades durante el cruce.

El episodio volvió a poner el foco sobre el espigón del Tarajal, escenario de otras tragedias migratorias. En febrero de 2014, 14 migrantes murieron ahogados en ese mismo lugar durante un intento de ingreso a España.

España desplegó al Ejército para controlar la crisis

Ante la magnitud de la situación, el Gobierno español reforzó el dispositivo de seguridad con 60 nuevos agentes de la Guardia Civil y 30 militares, mientras distintas unidades del Ejército comenzaron a patrullar la zona fronteriza.

Entre los efectivos movilizados figuran integrantes de los Regulares, además de unidades de la Legión, Caballería e Ingenieros, junto con vehículos tácticos destinados a reforzar el control del perímetro. Una vez que la mayor parte de los migrantes ya había ingresado, la Policía Nacional intervino para canalizar a las personas hacia las instalaciones habilitadas en el Tarajal.

Crece el número de muertos y la inmigración no tiene control. (Foto: Reuters)

Crece el número de muertos y la inmigración no tiene control. (Foto: Reuters)

Por su parte, las autoridades marroquíes desplegaron posteriormente un operativo con gases lacrimógenos, cañones de agua y material antidisturbios para dispersar a quienes permanecían en las inmediaciones de la frontera.

La situación también tuvo repercusión en Europa. El Gobierno italiano, encabezado por Giorgia Meloni, reclamó el cierre del espacio Schengen con España y calificó la situación como "fuera de control", mientras las autoridades europeas siguen de cerca la evolución de una crisis que ya trascendió el ámbito bilateral.

Una de las peores crisis migratorias en la frontera sur de Europa

La magnitud del ingreso masivo de migrantes convirtió a esta jornada en una de las más críticas registradas en la frontera entre Marruecos y España desde la tragedia de Melilla de 2022.

Mientras continúan los operativos de seguridad y asistencia humanitaria, las autoridades españolas trabajan para restablecer el control de la frontera y determinar las circunstancias que desencadenaron una de las mayores crisis migratorias de los últimos años.

En pocas palabras

  • Crisis migratoria: Miles de personas cruzaron desde Marruecos a Ceuta, provocando un caos sin precedentes.
  • Tragedia humanitaria: Al menos diez migrantes fallecieron ahogados intentando llegar a la costa española.
  • Respuesta gubernamental: España desplegó al Ejército y reforzó la seguridad ante la avalancha migratoria.
Resumen generado por Thinkindot AI
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