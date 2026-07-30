Javier Milei confirmó la AUH: de cuánto es el monto y fechas de cobro en AGOSTO 2026

¿Cómo impactan las escalas de la Tarjeta Alimentar en el cobro total?

Las familias titulares de la AUH acceden en su misma fecha de pago a las partidas del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que se otorga de oficio para menores de hasta 14 años inclusive. Los valores vigentes se estructuran según la cantidad de hijos: $72.250 por un hijo, $113.299 por dos hijos, y $149.425 mensuales para quienes tengan tres o más menores a cargo.

A este esquema se suma el Plus de los Mil Días para hogares con niños de hasta 3 años de edad. Al ejecutarse las transferencias en una misma tarjeta de débito, las madres disponen del saldo unificado sin necesidad de trámites presenciales de validación.

¿Quiénes tienen derecho a percibir el plus alimentario de forma automática?

El acceso al refuerzo nutricional del Ministerio de Capital Humano no requiere inscripciones físicas ni trámites virtuales adicionales. El cruce informático de las bases de datos del Estado detecta quiénes cumplen los parámetros socioeconómicos y habilita la actualización del dinero en la cuenta de la prestación base.

Tienen derecho a este beneficio las madres o padres con AUH por niños de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón, sin límite de edad. Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF permanecen excluidos de este complemento, concentrando la cobertura en el sector de mayor vulnerabilidad.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH en agosto de 2026

Las acreditaciones bancarias se realizarán según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular: