El filoso palito de Mauro Icardi y la China Suárez contra Wanda Nara tras sus fuertes críticas

Luego, fue aún más crítica al referirse a la actualidad del futbolista: "Me parece un desastre verlo tomar alcohol en cada foto que sube. Ningún club que quiera tomar un jugador lo ve con buenos ojos. Nunca lo vi tan fuera de peso como lo veo ahora por fotos, no va con un futbolista".

Qué dijo Wanda Nara sobre sus hijas en Italia mientras Icardi se niega a que vuelvan al país

Wanda Nara atraviesa un momento de desesperación: quedó atrapada en Italia bajo la decisión de Mauro Icardi, quien encontró en el robo de los pasaportes de sus hijas una ventaja inesperada. Hoy las niñas no cuentan con la documentación necesaria para regresar a la Argentina y reiniciar las clases el 3 de agosto; entre lágrimas le pidieron a su padre que las deje volver, pero él se niega a firmar los papeles.

La empresaria se muestra sin salida frente a la postura de Icardi, que en la audiencia realizada el miércoles en Milán se mantuvo inflexible: no permitirá que Francesca e Isabella retomen su vida escolar en Buenos Aires. Según su visión, las niñas deben estudiar en Italia, país donde nacieron, y luego acompañarlo a Turquía.

En medio de la angustia, Wanda intentó darles un respiro y compartió en redes imágenes de sus hijas disfrutando de un lago, nadando y jugando en el agua. Con un mensaje esperanzador escribió: "Todo va a estar bien, chiquititas". Horas antes había publicado otro descargo: "Mis hijas quieren volver, sus hermanos también, el colegio las espera. Yo trabajo en Argentina, el padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía según él, pero ni él está en Turquía".

"¿Por qué odia tanto el país donde nació?", se preguntó Wanda al remarcar la negativa de Mauro a que sus hijas vivan en la Argentina. Y sumó: "No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, ya estaríamos en Argentina".

En otra publicación de Instagram, lanzó otra crítica: "Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Pidiendo volver al colegio el 3 de agosto", en alusión al festejo por los seis años de Amancio Vicuña, el hijo menor de la China Suárez.