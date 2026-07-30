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El filoso palito de Mauro Icardi y la China Suárez contra Wanda Nara tras sus fuertes críticas

Mientras continúa el conflicto con Wanda Nara, Mauro Icardi compartió un sugestivo video junto a la China Suárez que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas de la empresaria.

30 jul 2026, 18:47
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wanda nara, mauro icardi y china suarez
wanda nara, mauro icardi y china suarez

Mientras continúa la polémica por la negativa de Mauro Icardi a firmar la documentación necesaria para que sus hijas regresen al país, el futbolista volvió a generar repercusión en las redes sociales con una serie de publicaciones junto a la China Suárez, que muchos interpretaron como una indirecta para Wanda Nara.

A través de sus historias de Instagram, Icardi compartió un video en el que se lo ve recostado mientras levanta a su novia con los brazos, simulando que hace pesas durante un entrenamiento. Junto a las imágenes escribió: "Así da gusto entrenar", y completó con un romántico: "Te amo".

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Además, el delantero publicó una foto junto a la actriz y otra en la que se la observa realizando una rutina de pilates, reforzando el perfil deportivo de los posteos.

Las publicaciones no pasaron inadvertidas, ya que llegaron poco después de unas declaraciones de Wanda Nara en las que cuestionó el presente físico y los hábitos de Icardi, además de recordar cómo lo acompañaba durante su etapa como pareja. "En mi caso, nunca lo verían en la Bresh, ni a mirar a la Eka de turno ni a nada. Él estaba entrenando arriba de una cinta y yo estaba al lado, que detesto el deporte, con una calza en la bicicleta mirando twitter porque apoyo a mi pareja", expresó Wanda.

Luego, fue aún más crítica al referirse a la actualidad del futbolista: "Me parece un desastre verlo tomar alcohol en cada foto que sube. Ningún club que quiera tomar un jugador lo ve con buenos ojos. Nunca lo vi tan fuera de peso como lo veo ahora por fotos, no va con un futbolista".

Qué dijo Wanda Nara sobre sus hijas en Italia mientras Icardi se niega a que vuelvan al país

Wanda Nara atraviesa un momento de desesperación: quedó atrapada en Italia bajo la decisión de Mauro Icardi, quien encontró en el robo de los pasaportes de sus hijas una ventaja inesperada. Hoy las niñas no cuentan con la documentación necesaria para regresar a la Argentina y reiniciar las clases el 3 de agosto; entre lágrimas le pidieron a su padre que las deje volver, pero él se niega a firmar los papeles.

La empresaria se muestra sin salida frente a la postura de Icardi, que en la audiencia realizada el miércoles en Milán se mantuvo inflexible: no permitirá que Francesca e Isabella retomen su vida escolar en Buenos Aires. Según su visión, las niñas deben estudiar en Italia, país donde nacieron, y luego acompañarlo a Turquía.

En medio de la angustia, Wanda intentó darles un respiro y compartió en redes imágenes de sus hijas disfrutando de un lago, nadando y jugando en el agua. Con un mensaje esperanzador escribió: "Todo va a estar bien, chiquititas". Horas antes había publicado otro descargo: "Mis hijas quieren volver, sus hermanos también, el colegio las espera. Yo trabajo en Argentina, el padre está en Argentina sin trabajo y con prohibición de salir del país. ¿Cuál es el castigo que el padre nos quiere dar? Deberíamos estar en Turquía según él, pero ni él está en Turquía".

"¿Por qué odia tanto el país donde nació?", se preguntó Wanda al remarcar la negativa de Mauro a que sus hijas vivan en la Argentina. Y sumó: "No le alcanza con escuchar llorar a sus hijas pidiéndole que les firme el pasaporte. Si no nos hubieran robado, ya estaríamos en Argentina".

En otra publicación de Instagram, lanzó otra crítica: "Mientras Mauro está de cumpleaños infantil, nuestras hijas están sufriendo. Pidiendo volver al colegio el 3 de agosto", en alusión al festejo por los seis años de Amancio Vicuña, el hijo menor de la China Suárez.

     

 

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