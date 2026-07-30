Mica Riera lució por primera vez su pancita de embarazo y confirmó el sexo de su bebé: la foto

Cómo reveló el sexo del bebé Mica Riera

Mica Riera reveló el sexo de su bebé durante un divertido momento junto a sus compañeras de Chat de Mamis al finalizar la función de teatro. Con un juego especial sobre el escenario, la actriz develó el misterio frente al público y confirmó que junto a Tomás esperan un varón.

La encargada de anunciar la dinámica fue Eugenia Tobal, quien anticipó que todavía quedaba una sorpresa por descubrir. "Esto no termina acá. Esto sí, no lo sabe nadie salvo la madre, el sexo", expresó antes de darle paso a la esperada revelación.

Luego llegó el momento más esperado: todas tomaron un tubo de papel y, al abrirlos, el color celeste confirmó la noticia. Entre sonrisas y emoción, quedó develado que la pareja espera la llegada de un nene.

Además, Mica explicó por qué decidió compartir la noticia. "Tenía que decirlo porque no podía más. Y no sabíamos cómo esconder este nene. Estoy de cuatro meses", confesó ante sus compañeras y el público presente.