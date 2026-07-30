Mica Riera lució por primera vez su pancita de embarazo y confirmó el sexo de su bebé: la foto

Este 29 de julio, Ángel de Brito anunció el embarazo de Mica Riera y mostró las imágenes del emotivo momento en el que la actriz recibió la noticia: ni más ni menos que sobre un escenario, el lugar donde se siente más feliz.
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Mica Riera mostró su pancita de embarazada junto a Tomás, su pareja, en redes sociales, y reveló el sexo del bebé que viene en camino.
Este 29 de julio, Ángel de Brito anunció el embarazo de Mica Riera y mostró las imágenes del emotivo momento en el que la actriz recibió la noticia: ni más ni menos que sobre un escenario, el lugar donde se siente más feliz.
A modo de repaso, Carla Conte fue la encargada de revelar la sorpresa ante el público que se había acercado al Teatro Multitabaris Comafi de la avenida Corrientes. La conductora anunció que una de las integrantes de Chat de Mamis estaba esperando un bebé y, sin decir una palabra, cada una de sus compañeras dio un paso hacia atrás hasta dejarla sola frente a la gente. Además, mediante un divertido juego junto a sus compañeras, Mica reveló que espera un varón.
Un día después de la emoción vivida, la hermana de Nico Riera confirmó la noticia en sus historias de Instagram. La actriz compartió una íntima postal junto a Tomás, su pareja, a quien eligió no mostrar y le cubrió el rostro con un emoji, mientras él apoyaba sus manos sobre su pancita. A su lado, sus dos perros también fueron protagonistas de la dulce imagen que compartió con sus seguidores.
"Una familia feliz. Gracias por tantos mensajes de amor. Todavía no respondí los de mi cumpleaños, ténganme paciencia, estoy creando un niño", escribió Mica junto a la imagen familia. La hija de la periodista Cristina Clement volvió a preservar la intimidad de su pareja. No obstante, se sabe que el flamante futuro papá trabaja en el campo y están juntos desde 2024.
Mica Riera reveló el sexo de su bebé durante un divertido momento junto a sus compañeras de Chat de Mamis al finalizar la función de teatro. Con un juego especial sobre el escenario, la actriz develó el misterio frente al público y confirmó que junto a Tomás esperan un varón.
La encargada de anunciar la dinámica fue Eugenia Tobal, quien anticipó que todavía quedaba una sorpresa por descubrir. "Esto no termina acá. Esto sí, no lo sabe nadie salvo la madre, el sexo", expresó antes de darle paso a la esperada revelación.
Luego llegó el momento más esperado: todas tomaron un tubo de papel y, al abrirlos, el color celeste confirmó la noticia. Entre sonrisas y emoción, quedó develado que la pareja espera la llegada de un nene.
Además, Mica explicó por qué decidió compartir la noticia. "Tenía que decirlo porque no podía más. Y no sabíamos cómo esconder este nene. Estoy de cuatro meses", confesó ante sus compañeras y el público presente.