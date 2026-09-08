Sandra Pettovello oficializó el cobro de $420.000 para estudiantes: cómo cobrarlos

Ser argentino nativo, naturalizado o residente legal con un mínimo de 2 años en el país.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según el grupo etario.

Cumplir con la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida.

Registrar ingresos familiares que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

¿Cómo se calcula el dinero de bolsillo y las retenciones de ANSES?

La liquidación del haber educativo se ejecuta bajo dos modalidades según la trayectoria del alumno dentro de la plataforma del programa:

Ingresantes y primer año: Cobran de forma directa el 80% mensual, equivalente a $28.000 en mano . El 20% retenido ( $7.000 por mes ) se liquida de manera acumulada una vez que la institución certifique la regularidad.

Estudiantes avanzados: Perciben el 100% del monto, cobrando $35.000 netos de bolsillo cada mes.

¿Cómo consultar la fecha y el estado de cobro con CUIL?

El seguimiento de la solicitud y el calendario de pago se verifica de manera digital sin gestión presencial:

Ingresar a la plataforma oficial de ANSES o al portal de Becas Progresar.

Acceder con la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL.

Dirigirse al menú "Mis Cobros" para corroborar la aprobación del trámite y la fecha exacta de liquidación del mes en curso.

¿Cuándo cobran las Becas Progresar en septiembre de 2026?

Las fechas de acreditación se organizan según la terminación del DNI del titular: