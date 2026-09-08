Sandra Pettovello oficializó el cobro de $420.000 para estudiantes: cómo cobrarlos

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Ser argentino nativo, naturalizado o residente legal con un mínimo de 2 años en el país.
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Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según el grupo etario.
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Cumplir con la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida.
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Registrar ingresos familiares que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
¿Cómo se calcula el dinero de bolsillo y las retenciones de ANSES?
La liquidación del haber educativo se ejecuta bajo dos modalidades según la trayectoria del alumno dentro de la plataforma del programa:
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Ingresantes y primer año: Cobran de forma directa el 80% mensual, equivalente a $28.000 en mano. El 20% retenido ($7.000 por mes) se liquida de manera acumulada una vez que la institución certifique la regularidad.
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Estudiantes avanzados: Perciben el 100% del monto, cobrando $35.000 netos de bolsillo cada mes.
¿Cómo consultar la fecha y el estado de cobro con CUIL?
El seguimiento de la solicitud y el calendario de pago se verifica de manera digital sin gestión presencial:
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Ingresar a la plataforma oficial de ANSES o al portal de Becas Progresar.
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Acceder con la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL.
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Dirigirse al menú "Mis Cobros" para corroborar la aprobación del trámite y la fecha exacta de liquidación del mes en curso.
¿Cuándo cobran las Becas Progresar en septiembre de 2026?
Las fechas de acreditación se organizan según la terminación del DNI del titular:
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DNI terminados en 0 y 1: Jueves 10 de septiembre de 2026
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DNI terminados en 2 y 3: Viernes 11 de septiembre de 2026
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DNI terminados en 4 y 5: Lunes 14 de septiembre de 2026
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DNI terminados en 6 y 7: Martes 15 de septiembre de 2026
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DNI terminados en 8 y 9: Miércoles 16 de septiembre de 2026