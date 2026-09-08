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Sandra Pettovello oficializó el cobro de $420.000 para estudiantes: cómo cobrarlos

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, oficializó la apertura de la inscripción para el programa de asistencia educativa en todo el país. Los detalles.

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Sandra Pettovello oficializó el cobro de $420.000 para estudiantes: cómo cobrarlos

Sandra Pettovello oficializó el cobro de $420.000 para estudiantes: cómo cobrarlos

El Ministerio de Capital Humano habilitó la convocatoria anual del programa de asistencia educativa para jóvenes de todo el país. La medida está coordinada por la cartera que conduce Sandra Pettovello y busca acompañar la continuidad académica en los niveles obligatorio, superior y de formación profesional.

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En septiembre de 2026, los beneficiarios de las Becas Progresar perciben un estipendio de $35.000 mensuales, de los cuales se abona $28.000 netos en mano (80% del total) a los ingresantes, mientras que los $7.000 restantes (20%) se acumulan hasta la presentación del certificado de regularidad escolar.

¿Quiénes pueden solicitar las Becas Progresar de $420.000 en 2026?

La asignación anual total alcanza los $420.000 distribuidos en doce cuotas mensuales de $35.000. Los límites de edad para acceder varían según el nivel formativo:

  • Progresar Obligatorio (fin de la secundaria): Jóvenes de entre 16 y 24 años.

  • Progresar Superior (terciario y universitario): Ingresantes de 17 a 24 años y estudiantes avanzados hasta los 30 años.

  • Progresar Trabajo (formación profesional): Personas de entre 18 y 24 años. El tope se extiende a los 35 años para desempleados.

  • Línea Enfermería: Sin límite de edad para realizar la inscripción.

¿Qué requisitos exige el Ministerio de Capital Humano para cobrar el beneficio?

Para obtener la aprobación del trámite y el cobro mensual, los estudiantes deben acreditar las siguientes condiciones socioeconómicas y administrativas:

  • Ser argentino nativo, naturalizado o residente legal con un mínimo de 2 años en el país.

  • Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según el grupo etario.

  • Cumplir con la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida.

  • Registrar ingresos familiares que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

¿Cómo se calcula el dinero de bolsillo y las retenciones de ANSES?

La liquidación del haber educativo se ejecuta bajo dos modalidades según la trayectoria del alumno dentro de la plataforma del programa:

  • Ingresantes y primer año: Cobran de forma directa el 80% mensual, equivalente a $28.000 en mano. El 20% retenido ($7.000 por mes) se liquida de manera acumulada una vez que la institución certifique la regularidad.

  • Estudiantes avanzados: Perciben el 100% del monto, cobrando $35.000 netos de bolsillo cada mes.

¿Cómo consultar la fecha y el estado de cobro con CUIL?

El seguimiento de la solicitud y el calendario de pago se verifica de manera digital sin gestión presencial:

  • Ingresar a la plataforma oficial de ANSES o al portal de Becas Progresar.

  • Acceder con la Clave de la Seguridad Social y el número de CUIL.

  • Dirigirse al menú "Mis Cobros" para corroborar la aprobación del trámite y la fecha exacta de liquidación del mes en curso.

¿Cuándo cobran las Becas Progresar en septiembre de 2026?

Las fechas de acreditación se organizan según la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminados en 0 y 1: Jueves 10 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 2 y 3: Viernes 11 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 4 y 5: Lunes 14 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 6 y 7: Martes 15 de septiembre de 2026

  • DNI terminados en 8 y 9: Miércoles 16 de septiembre de 2026

En pocas palabras

  • Becas Progresar oficializadas por Sandra Pettovello para estudiantes de todo el país en 2026.
  • Jóvenes de 16 a 35 años pueden acceder a montos de hasta $420.000 anuales.
  • Se detallan requisitos, cálculo de haberes y fechas de cobro según terminación de DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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