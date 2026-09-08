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El Gobierno confirmó un pago extra de $58.098 en septiembre: quiénes lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó la liquidación de las asignaciones familiares para el noveno mes del año con aumento por movilidad.

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El Gobierno confirmó un pago extra de $58.098 en septiembre: quiénes lo cobran

El Gobierno confirmó un pago extra de $58.098 en septiembre: quiénes lo cobran

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el esquema de cobro para las titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo. La medida incluye el aumento del 2,1% fijado por movilidad y la liquidación del Plus Leche del Plan 1000 Días durante el noveno mes del año.

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En septiembre de 2026, una titular de la AUH con un hijo de hasta 3 años percibe un total neto de $253.571,99 en mano, resultante de los $123.223,99 del 80% de la asignación, los $58.098 del Complemento Leche y los $72.250 de la Tarjeta Alimentar.

¿Cuánto cobra la AUH de ANSES en mano en septiembre de 2026?

Con la actualización del 2,1% basada en la inflación de julio, los montos brutos y netos para las asignaciones familiares quedan estructurados de la siguiente forma:

  • AUH (80% mensual de bolsillo): Cobra $123.223,99 netos por cada hijo. El 20% restante ($30.806) lo retiene ANSES hasta la presentación de la Libreta AUH.

  • Complemento Leche (Plan 1000 Días): Suma $58.098 netos por cada niño de hasta 3 años inclusive o embarazada.

  • Tarjeta Alimentar: Otorga $72.250 por un hijo de hasta 14 años.

  • Total consolidado para familias con un bebé de hasta 3 años: Cobran $253.571,99 acreditados en la tarjeta de débito.

¿Quiénes cobran el extra de $58.098 en septiembre de 2026?

El haber complementario correspondiente al Plan 1000 Días se liquida de manera automática sin necesidad de realizar trámites presenciales o virtuales. Les corresponde a los siguientes grupos:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a cargo de menores de hasta 3 años de edad inclusive.

  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) durante los 9 meses de gestación.

El cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la ANSES determina la inclusión directa del beneficio en la misma cuenta bancaria donde se percibe la prestación principal.

¿Qué montos reciben los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre?

El organismo previsional aplica la misma pauta de aumento del 2,1% para la escala salarial de los jubilados, sumando la acreditación del refuerzo de ingresos dispuesto por el Decreto 824/2026:

  • Jubilación mínima: Alcanza los $428.591,22 de haber base. Con el bono de $70.000, el cobro final asciende a $498.591,22.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): Reciben un haber base de $300.013,85 que, junto al bono proporcional, suma $370.013,85 de bolsillo.

¿Cuándo cobra la AUH y AUE de ANSES en septiembre de 2026?

El calendario oficial de pagos para los titulares de asignaciones se ejecuta a partir del martes 8 de septiembre según la finalización del DNI:

  • DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre de 2026

  • DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre de 2026

En pocas palabras

  • ANSES oficializó el esquema de cobro para AUH y AUE en septiembre de 2026, incluyendo aumentos y complementos.
  • Un titular de la AUH con un hijo de hasta 3 años cobrará un total neto de $253.571,99.
  • El calendario de pagos para asignaciones se inicia el martes 8 de septiembre según la terminación del DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
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