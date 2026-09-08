El Gobierno confirmó un pago extra de $58.098 en septiembre: quiénes lo cobran

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Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a cargo de menores de hasta 3 años de edad inclusive.
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Beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) durante los 9 meses de gestación.
El cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la ANSES determina la inclusión directa del beneficio en la misma cuenta bancaria donde se percibe la prestación principal.
¿Qué montos reciben los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre?
El organismo previsional aplica la misma pauta de aumento del 2,1% para la escala salarial de los jubilados, sumando la acreditación del refuerzo de ingresos dispuesto por el Decreto 824/2026:
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Jubilación mínima: Alcanza los $428.591,22 de haber base. Con el bono de $70.000, el cobro final asciende a $498.591,22.
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Pensiones No Contributivas (PNC): Reciben un haber base de $300.013,85 que, junto al bono proporcional, suma $370.013,85 de bolsillo.
¿Cuándo cobra la AUH y AUE de ANSES en septiembre de 2026?
El calendario oficial de pagos para los titulares de asignaciones se ejecuta a partir del martes 8 de septiembre según la finalización del DNI:
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DNI terminado en 0: Martes 8 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 1: Miércoles 9 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 2: Jueves 10 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 3: Viernes 11 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 4: Lunes 14 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 5: Martes 15 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 6: Miércoles 16 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 7: Jueves 17 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 8: Viernes 18 de septiembre de 2026
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DNI terminado en 9: Lunes 21 de septiembre de 2026