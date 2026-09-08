El Gobierno confirmó un pago extra de $58.098 en septiembre: quiénes lo cobran

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a cargo de menores de hasta 3 años de edad inclusive.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) durante los 9 meses de gestación.

El cruce de datos entre el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y la ANSES determina la inclusión directa del beneficio en la misma cuenta bancaria donde se percibe la prestación principal.

¿Qué montos reciben los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre?

El organismo previsional aplica la misma pauta de aumento del 2,1% para la escala salarial de los jubilados, sumando la acreditación del refuerzo de ingresos dispuesto por el Decreto 824/2026:

Jubilación mínima: Alcanza los $428.591,22 de haber base. Con el bono de $70.000 , el cobro final asciende a $498.591,22 .

Pensiones No Contributivas (PNC): Reciben un haber base de $300.013,85 que, junto al bono proporcional, suma $370.013,85 de bolsillo.

¿Cuándo cobra la AUH y AUE de ANSES en septiembre de 2026?

El calendario oficial de pagos para los titulares de asignaciones se ejecuta a partir del martes 8 de septiembre según la finalización del DNI: