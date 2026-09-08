ANSES confirmó la medida que beneficia a jubilados, pensionados y titulares de pensiones

El cálculo se liquida según la suma de todas las prestaciones vigentes que tenga la persona:

Haber inferior a $428.591,22: Cobra el bono completo de $70.000 .

Haber entre $428.591,22 y $498.591,22: Recibe la diferencia exacta hasta alcanzar el tope. Por ejemplo, quien percibe un haber de $450.000 cobral un bono proporcional de $48.591,22 para completar los $498.591,22 de bolsillo.

Haber superior a $498.591,22: No recibe refuerzo económico.

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro y el bono.

¿Qué requisitos hay para cobrar el bono de $70.000 en septiembre?

Para acceder a la liquidación del refuerzo de ingresos, la prestación otorgada por ANSES debe encontrarse activa durante el mes de septiembre de 2026. Alcanza a las siguientes categorías:

Jubilados y pensionados del sistema contributivo nacional.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de 7 hijos).

Pensiones graciables a cargo de la ANSES.

El beneficio no sufre ningún tipo de descuento ni retención por parte del organismo previsional.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben el haber mínimo en septiembre de 2026?

El cronograma de pagos correspondiente a las jubilaciones que no superen el haber mínimo se liquida según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):