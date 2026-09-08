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ANSES confirmó la medida que beneficia a jubilados, pensionados y titulares de pensiones

El Gobierno oficializó el aumento del 2,1% para los haberes previsionales y un refuerzo de hasta $70.000. Cuánto cobra un jubilado de la mínima, PUAM y PNC en septiembre de 2026.

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Aumento confirmado para jubilados: cuánto cobran en septiembre con el bono

Aumento confirmado para jubilados: cuánto cobran en septiembre con el bono

El Gobierno oficializó la liquidación de los haberes previsionales con aumento del 2,1% y un refuerzo de ingresos a través del Decreto 824/2026. La medida beneficia a jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas que perciban los montos mínimos fijados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

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En septiembre de 2026, los jubilados de la mínima cobran un total consolidado de $498.591,22 de bolsillo, compuesto por un haber base actualizado de $428.591,22 y un bono extraordinario no remunerativo de $70.000.

¿Cuánto cobra un jubilado con el aumento y el bono en septiembre de 2026?

Con el ajuste del 2,1% derivado de la fórmula de movilidad vigente (basada en el IPC de julio), la escala salarial neta queda configurada de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: Pasa a $428.591,22. Con el bono pleno de $70.000, el monto total en mano es de $498.591,22.

  • Jubilación máxima: Alcanza los $2.884.013,07 (sin derecho a cobro de bono).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Cobra $342.872,98 de haber base (80% del mínimo). Con el bono proporcional de $70.000, percibe $412.872,98 finales.

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: El haber base sube a $300.013,85 (70% del mínimo). Sumado al bono de $70.000, el monto final cobrado es de $370.013,85.

  • PNC para Madres de 7 hijos: Cobran el haber equivalente a la mínima ($428.591,22) más el bono completo de $70.000, alcanzando $498.591,22.

¿Cómo se calcula el monto del bono proporcional de ANSES?

El Decreto 824/2026 establece que el bono de $70.000 es de carácter no remunerativo y se otorga de manera proporcional para que ningún beneficiario perciba menos de $498.591,22.

El cálculo se liquida según la suma de todas las prestaciones vigentes que tenga la persona:

  • Haber inferior a $428.591,22: Cobra el bono completo de $70.000.

  • Haber entre $428.591,22 y $498.591,22: Recibe la diferencia exacta hasta alcanzar el tope. Por ejemplo, quien percibe un haber de $450.000 cobral un bono proporcional de $48.591,22 para completar los $498.591,22 de bolsillo.

  • Haber superior a $498.591,22: No recibe refuerzo económico.

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro y el bono.

Jubilados de ANSES en septiembre: confirman las fechas de cobro y el bono.

¿Qué requisitos hay para cobrar el bono de $70.000 en septiembre?

Para acceder a la liquidación del refuerzo de ingresos, la prestación otorgada por ANSES debe encontrarse activa durante el mes de septiembre de 2026. Alcanza a las siguientes categorías:

  • Jubilados y pensionados del sistema contributivo nacional.

  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (por invalidez, vejez o madres de 7 hijos).

  • Pensiones graciables a cargo de la ANSES.

El beneficio no sufre ningún tipo de descuento ni retención por parte del organismo previsional.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben el haber mínimo en septiembre de 2026?

El cronograma de pagos correspondiente a las jubilaciones que no superen el haber mínimo se liquida según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0: Martes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: Miércoles 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: Jueves 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: Viernes 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: Lunes 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: Martes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: Miércoles 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: Jueves 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: Viernes 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: Lunes 21 de septiembre

En pocas palabras

  • Gobierno oficializó aumento: Jubilados y pensionados reciben 2,1% más y un bono de hasta $70.000 en septiembre de 2026.
  • Monto mínimo garantizado: La jubilación mínima asciende a $498.591,22 con el refuerzo incluido.
  • Cálculo del bono: El refuerzo se liquida proporcionalmente para asegurar un mínimo de $498.591,22 a todos los beneficiarios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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