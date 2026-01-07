El nuevo lanzamiento de ANSES que ya es furor entre jubilados: de qué se trata "Tina"

“Tina” funciona como un canal de atención permanente, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y está diseñada para orientar a los usuarios de forma sencilla, incluso a quienes tienen pocos conocimientos digitales.

image

Qué consultas responde “Tina” en la web de ANSES

A través de un sistema de diálogo guiado, el asistente virtual permite acceder a información clave sobre los trámites más habituales. Entre las consultas que se pueden realizar se encuentran:

Jubilaciones y pensiones

Asignaciones familiares

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Programas sociales vigentes

Fechas y formas de cobro

Turnos, certificaciones y documentación requerida

Además de responder preguntas, “Tina” también puede derivar consultas a otros organismos del Estado nacional cuando el tema no corresponde específicamente a ANSES, funcionando como una guía integral dentro del ecosistema digital público.

Cómo acceder al asistente virtual paso a paso

El acceso a la herramienta es directo y no requiere registro previo. Al ingresar al sitio oficial de ANSES, los usuarios encontrarán el avatar de “Tina” en el extremo inferior derecho de la pantalla.

Al hacer clic, se abre una ventana de chat donde es posible escribir la consulta de forma libre o bien seleccionar opciones sugeridas por el sistema. Las respuestas se presentan con un lenguaje claro, explicaciones paso a paso y, cuando corresponde, enlaces directos a la información oficial para ampliar los datos.

Un paso más en la digitalización del Estado

La incorporación de “Tina” a la web de ANSES se inscribe dentro de una estrategia más amplia de digitalización y modernización de los servicios del Estado nacional. El foco está puesto en que los ciudadanos puedan acceder a la información de manera autónoma y desde cualquier lugar.

Desde el Gobierno aclararon que esta herramienta no reemplaza los canales tradicionales de atención, sino que los complementa. Las oficinas continúan atendiendo los trámites que requieren presencialidad o asesoramiento personalizado, mientras que el asistente virtual permite resolver consultas rápidas en cualquier momento del día.

La experiencia previa de “Tina” en argentina.gob.ar mostró una alta demanda por parte de los usuarios, especialmente para consultas orientativas. Con su llegada a ANSES, se espera que contribuya a descongestionar otros canales de atención y a mejorar la experiencia general de quienes necesitan información sobre prestaciones sociales.