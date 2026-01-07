Confirmado por ANSES: el ingreso que llega a $349.000 en enero y pocos saben quiénes lo cobran
El organismo previsional confirmó el monto actualizado de una prestación clave para adultos mayores sin jubilación, que incluye el bono extraordinario. Los detalles.
ANSES ofrece un proceso gratuito y sencillo para solicitar la PUAM, clave para miles de adultos mayores. Foto: Anses.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en enero de 2026 con la actualización de haberes previsionales con base en la inflación de noviembre, que fue del 2,47%. El incremento alcanza a jubilaciones, pensiones y asignaciones, y se mantiene además un refuerzo económico mensual para los ingresos más bajos.
Dentro del esquema previsional, existe una prestación específica destinada a personas que no cuentan con una jubilación tradicional ni realizaron aportes. Se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que también recibe el aumento y el bono extraordinario.
PUAM de ANSES: quiénes pueden acceder
La Pensión Universal para el Adulto Mayor está dirigida a personas de 65 años o más que no perciban ninguna jubilación ni pensión contributiva. El objetivo de este beneficio es garantizar un ingreso mínimo a quienes no lograron reunir los aportes necesarios para jubilarse.
Pueden solicitarla:
Ciudadanos argentinos nativos o naturalizados, con al menos 10 años de residencia en el país previos a la solicitud.
Personas extranjeras con 20 años de residencia, de los cuales 10 deben ser inmediatos al trámite.
Además, no se permite cobrar otra prestación previsional ni el seguro por desempleo. En caso de percibir algún beneficio, es obligatorio renunciar previamente.
Una vez otorgada, el titular debe residir en la Argentina y no ausentarse del país por más de 90 días consecutivos, ya que eso puede provocar la suspensión del pago.
Monto de la PUAM de ANSES en enero 2026 con bono
Con el aumento del 2,47% y la continuidad del bono de $70.000, la PUAM alcanza en enero de 2026 un ingreso total de:
$349.439,46
El haber de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza de manera periódica según la fórmula de movilidad vigente.
Quienes cobran esta pensión también acceden a:
Cobertura médica de PAMI
Asignaciones familiares, como:
Asignación por hijo
Asignación por hijo con discapacidad
Asignación por cónyuge
Ayuda Escolar Anual
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026
Para las Pensiones No Contributivas, grupo en el que se incluye la PUAM, ANSES estableció el siguiente cronograma según la terminación del DNI:
DNI 0 y 1: viernes 9 de enero
DNI 2 y 3: lunes 12 de enero
DNI 4 y 5: martes 13 de enero
DNI 6 y 7: miércoles 14 de enero
DNI 8 y 9: jueves 15 de enero
ANSES: confirman de cuánto será la jubilación mínima que se pagará en febrero
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) proyecta un nuevo aumento en los haberes previsionales a partir de febrero de 2026. De acuerdo con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la jubilación mínima tendría una suba cercana al 2,1%.
Este mecanismo de actualización se enmarca en lo establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los ingresos previsionales se actualicen de manera mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.
Con base en la proyección oficial del BCRA, el haber mínimo pasaría de los actuales $349.299,32 a $356.634,61 en febrero. A este monto se sumaría nuevamente el bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad está contemplada en el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno. Así, quienes perciban la jubilación mínima alcanzarían un ingreso total de $426.634,61.