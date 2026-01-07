Confirmado por ANSES: el ingreso que llega a $349.000 en enero y pocos saben quiénes lo cobran

Ciudadanos argentinos nativos o naturalizados, con al menos 10 años de residencia en el país previos a la solicitud.

Personas extranjeras con 20 años de residencia, de los cuales 10 deben ser inmediatos al trámite.

Además, no se permite cobrar otra prestación previsional ni el seguro por desempleo. En caso de percibir algún beneficio, es obligatorio renunciar previamente.

Una vez otorgada, el titular debe residir en la Argentina y no ausentarse del país por más de 90 días consecutivos, ya que eso puede provocar la suspensión del pago.

Monto de la PUAM de ANSES en enero 2026 con bono

Con el aumento del 2,47% y la continuidad del bono de $70.000, la PUAM alcanza en enero de 2026 un ingreso total de:

$349.439,46

El haber de la PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y se actualiza de manera periódica según la fórmula de movilidad vigente.

Quienes cobran esta pensión también acceden a:

Cobertura médica de PAMI

Asignaciones familiares , como: Asignación por hijo Asignación por hijo con discapacidad Asignación por cónyuge Ayuda Escolar Anual



Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de enero 2026

Para las Pensiones No Contributivas, grupo en el que se incluye la PUAM, ANSES estableció el siguiente cronograma según la terminación del DNI:

DNI 0 y 1: viernes 9 de enero

DNI 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI 4 y 5: martes 13 de enero

DNI 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI 8 y 9: jueves 15 de enero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) proyecta un nuevo aumento en los haberes previsionales a partir de febrero de 2026. De acuerdo con las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la jubilación mínima tendría una suba cercana al 2,1%.

Este mecanismo de actualización se enmarca en lo establecido por el Decreto 274/2024, que determina que los ingresos previsionales se actualicen de manera mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC.

Con base en la proyección oficial del BCRA, el haber mínimo pasaría de los actuales $349.299,32 a $356.634,61 en febrero. A este monto se sumaría nuevamente el bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad está contemplada en el Presupuesto 2026 impulsado por el Gobierno. Así, quienes perciban la jubilación mínima alcanzarían un ingreso total de $426.634,61.