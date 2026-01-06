AUH de ANSES: confirman el monto que una familia tipo cobrará en enero con la Tarjeta Alimentar

Si bien el Ministerio de Capital Humano anunció la intención de eliminar dicha retención, la medida aún no fue implementada. Por ese motivo, el cálculo se realiza considerando el esquema vigente.

Tarjeta Alimentar: los montos de enero 2026

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática mediante un cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Los importes continúan sin modificaciones y son los siguientes:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para hogares con dos hijos.

$108.062 para quienes tienen tres o más hijos.

En relación con el Complemento Leche, está dirigido a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años. Se paga de forma mensual y se actualiza por movilidad. En enero de 2026, el Complemento Leche pasó a $47.341.