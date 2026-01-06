En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
Beneficio triple

AUH de ANSES: confirman el monto que una familia tipo cobrará en enero con la Tarjeta Alimentar

El monto surge de la suma de este beneficio con la Asignación Universal por Hijo y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Confirman el monto que una familia tipo cobrará en enero con la Tarjeta Alimentar y AUH (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en enero de 2026 la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con los nuevos valores vigentes, un hogar con dos hijos -uno de ellos menor de 3 años- recibirá $330.105,80 mensuales al combinar la asignación, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días.

AUH de ANSES: cuánto cobra una familia en enero de 2026

Según la liquidación correspondiente al primer mes del año, los ingresos que conforman el total para una familia tipo se desglosan de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (dos menores): $200.828,80, monto que surge del pago directo luego de la retención del 20% aplicada por Anses.

  • Tarjeta Alimentar: $81.936, correspondiente a hogares con dos hijos.

  • Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $47.341, destinado a familias con niños menores de 3 años.

Ingreso total mensual: $330.105,80.

auh-infanciasjpg

Actualización de la AUH en enero

Conforme a lo dispuesto por la Resolución 380/2025, el valor bruto de la AUH se elevó a $125.518 por hijo. Sin embargo, el organismo previsional retiene el 20% del beneficio; es decir, $25.103,60, por lo que el pago efectivo asciende a $100.414,40 por menor. En el caso de dos hijos, el ingreso directo alcanza los $200.828,80.

Si bien el Ministerio de Capital Humano anunció la intención de eliminar dicha retención, la medida aún no fue implementada. Por ese motivo, el cálculo se realiza considerando el esquema vigente.

Tarjeta Alimentar: los montos de enero 2026

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática mediante un cruce de datos entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. Los importes continúan sin modificaciones y son los siguientes:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para hogares con dos hijos.

  • $108.062 para quienes tienen tres o más hijos.

En relación con el Complemento Leche, está dirigido a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años. Se paga de forma mensual y se actualiza por movilidad. En enero de 2026, el Complemento Leche pasó a $47.341.

