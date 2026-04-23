Es oficial: bono extraordinario de ANSES

En paralelo, el ajuste de haberes se aplicará bajo la fórmula vigente establecida por el Decreto 274/2024, que determina actualizaciones mensuales en base al índice de inflación.

Para el mes de mayo, el incremento será del 3,38%, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, difundido por el INDEC.

Cómo quedan los haberes con el aumento y el bono

Con la actualización prevista, la jubilación mínima experimentará una suba que la llevará a $393.174,10, frente a los $380.319,31 registrados en abril.

A este monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000, lo que permitirá que el ingreso total alcance los $463.174,10.

Este número funciona como una especie de “techo” dentro del esquema del refuerzo, ya que el Gobierno busca garantizar que ningún beneficiario cobre por debajo de ese nivel, siempre y cuando esté dentro del universo alcanzado por la medida.

Quiénes acceden al bono completo

El pago del refuerzo será automático y no requerirá ningún trámite adicional. Sin embargo, no todos los beneficiarios del sistema previsional lo recibirán en su totalidad.

Estarán incluidos:

Jubilados del régimen general que cobren el haber mínimo.

que cobren el haber mínimo. Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez.

En todos estos casos, el bono se acreditará junto con el haber mensual, sin necesidad de gestiones adicionales.

Quiénes quedan excluidos del refuerzo

La contracara de la medida es que los jubilados y pensionados que superen el monto total de $463.174,10 quedarán automáticamente fuera del beneficio.

Esto implica que una porción del universo previsional —especialmente quienes perciben haberes medios o superiores— no recibirá ningún tipo de complemento extraordinario.

Desde el Gobierno argumentan que la focalización responde a la necesidad de optimizar recursos en un contexto fiscal restrictivo, priorizando a quienes se encuentran en situación más delicada.

El bono proporcional: cómo funciona el esquema intermedio

Uno de los puntos más relevantes del esquema es la implementación de un bono proporcional para quienes se ubican en una franja intermedia.

¿Qué significa esto? Que si un jubilado cobra más que la mínima pero menos que el tope establecido, recibirá un monto adicional menor a $70.000.

El cálculo se realiza de manera que el ingreso final alcance exactamente los $463.174,10, pero sin superar ese límite.

Por ejemplo:

Si un beneficiario percibe $400.000 , no cobrará el bono completo.

, no cobrará el bono completo. En ese caso, recibirá un adicional de $63.174,10, que le permitirá llegar al tope fijado.

Este mecanismo busca equilibrar la distribución del refuerzo, evitando diferencias bruscas entre quienes están apenas por encima de la mínima y quienes la perciben.

Cómo consultar el monto exacto a cobrar

Para conocer el detalle del haber y del bono, no es necesario asistir a una oficina ni solicitar turno previo.

El trámite puede realizarse de forma digital a través de:

La plataforma oficial de Mi ANSES

O el sitio web del organismo

Los pasos son simples:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección “Jubilaciones y Pensiones”.

Seleccionar la opción “Consultar recibo de haberes”.

Allí, el bono aparecerá discriminado como “Refuerzo Previsional” o “Bono Extraordinario”, permitiendo verificar con precisión el monto acreditado.

Calendario de pagos: cuándo se cobra en mayo

La ANSES también difundió el cronograma de pagos correspondiente a mayo, organizado según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 22 de mayo

Jubilados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

El orden de pagos mantiene la lógica habitual, priorizando primero a quienes perciben los ingresos más bajos.

Un esquema que se consolida en medio de la inflación

La continuidad del bono confirma una tendencia: el sistema previsional argentino se sostiene cada vez más sobre mecanismos complementarios que buscan compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Si bien la fórmula de movilidad permite ajustes mensuales, los incrementos no logran, por sí solos, seguir el ritmo de la inflación, lo que obliga al Ejecutivo a implementar refuerzos adicionales.

En este escenario, el bono de $70.000 se transforma en una herramienta clave, aunque también genera debate: