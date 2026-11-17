En este contexto, el índice MSCI Merval cae un 0,4% y se ubica en los 81.152 puntos, mientras que su medición en dólares retrocede un 0,9%.

Los bonos y el contexto internacional

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares revierten el comportamiento inicial y registran bajas en una rueda marcada por la volatilidad. El movimiento se suma a las pérdidas de la jornada anterior, cuando los títulos de deuda que cotizan en Nueva York también cerraron con retrocesos.

El escenario financiero internacional agrega presión sobre los activos locales. La semana comenzó con cautela entre los inversores, especialmente frente al desempeño de las compañías tecnológicas, una tendencia que condiciona las operaciones en Wall Street y limita el margen de recuperación de los mercados argentinos.

El dólar se mantiene estable

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista continúa sin variaciones en el Banco Nación. La cotización se ubica en $1525 para la compra y $1575 para la venta, valor que se mantiene en su máximo.

El dólar oficial minorista continúa sin variaciones en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se ofrece a $1605. (Foto: Reuters)

Por su parte, el dólar blue se ofrece a $1605, mientras que el dólar MEP registra una leve suba y cotiza a $1589. El contado con liquidación (CCL), en tanto, se ubica en $1686.