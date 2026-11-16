Aguinaldo de ANSES para jubilados: fechas y montos confirmados para diciembre

El cronograma establecido por ANSES para este segmento es el siguiente:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminado en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminado en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Fechas de cobro para jubilados con haberes superiores a la mínima en diciembre

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo previsional, la acreditación de la mensualidad y el aguinaldo comenzará a partir del jueves 17 de diciembre y finalizará el miércoles 23. Al igual que el grupo anterior, perciben el medio aguinaldo junto con su haber regular.

El detalle por terminación de DNI para este grupo de haberes es:

DNI terminado en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminado en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminado en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminado en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminado en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

¿Cuándo perciben el aumento y el aguinaldo las Pensiones No Contributivas (PNC)?

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán sus haberes con el aumento del 2,17% y el medio aguinaldo en el inicio del mes, en un cronograma concentrado en tres días hábiles, ordenado por la terminación de DNI.

Las fechas confirmadas para el cobro de las PNC son:

DNI terminado en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 4 a 9: viernes 11 de diciembre.

¿Cómo se calcula y qué incluye el neto de $730.274 en diciembre para jubilados?

La cifra neta final de bolsillo de $730.274 que ANSES confirmó para los jubilados que perciben la mínima surge de un cálculo riguroso sobre los componentes previsionales oficiales del mes de diciembre de 2026. Este total bruto es de $750.695, compuesto por tres conceptos distintos.

El desglose bruto es:

Haber previsional mensual (con aumento del 2,17%): $453.797.

Medio aguinaldo (50% del haber mensual de referencia): $226.898.

Bono extraordinario (congelado): $70.000.

Para calcular el neto de bolsillo, se debe aplicar la retención asistencial del 3% para la obra social PAMI, que se computa exclusivamente sobre el haber previsional y el aguinaldo ($680.695 sujeto a aportes), lo que equivale a un descuento de $20.421.

Al restar este importe al total bruto consolidado, se obtiene el monto líquido final a percibir en cuenta: $730.274. En el caso de las Madres de Siete Hijos (PNC), perciben el mismo importe neto en mano más la Tarjeta Alimentar.