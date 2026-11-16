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Aguinaldo de ANSES para jubilados: fechas y montos confirmados para diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de acreditación para el último mes del año, consolidando el haber mensual ajustado por movilidad, el bono de $70.000 y el medio aguinaldo. Enterate cuándo percibe cada titular la cifra neta final según su DNI.

Aguinaldo jubilados diciembre: fechas y montos confirmados

Aguinaldo jubilados diciembre: fechas y montos confirmados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo garantizado cobrarán en diciembre de 2026 una cifra neta de bolsillo de $730.274, monto consolidado tras aplicarse las retenciones de obra social.

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Esta cifra integra el haber mensual actualizado con un incremento del 2,17% ($453.797), la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) o medio aguinaldo ($226.898) y el bono extraordinario de $70.000. El cronograma de acreditación automática se iniciará el miércoles 9 de diciembre para las Pensiones No Contributivas y los haberes mínimos.

Como se detalló en el informe oficial de montos previsionales de ANSES, este consolidado de fin de año representa un aumento neto de bolsillo de $730.274, calculado a partir de un haber bruto de $750.695, una vez descontada la retención asistencial del 3% para PAMI (aplicada sobre el haber previsional y el aguinaldo).

¿Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados que perciben la mínima en diciembre?

El calendario de pagos para el grupo que percibe hasta el haber mínimo garantizado se extiende del miércoles 9 al miércoles 16 de diciembre, ordenado de forma automática por la terminación del DNI de cada titular. La acreditación del medio aguinaldo y el bono se realiza junto con el haber mensual en la misma fecha.

El cronograma establecido por ANSES para este segmento es el siguiente:

  • DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

  • DNI terminado en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

  • DNI terminado en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Fechas de cobro para jubilados con haberes superiores a la mínima en diciembre

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo previsional, la acreditación de la mensualidad y el aguinaldo comenzará a partir del jueves 17 de diciembre y finalizará el miércoles 23. Al igual que el grupo anterior, perciben el medio aguinaldo junto con su haber regular.

El detalle por terminación de DNI para este grupo de haberes es:

  • DNI terminado en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

  • DNI terminado en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

  • DNI terminado en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

  • DNI terminado en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

  • DNI terminado en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

¿Cuándo perciben el aumento y el aguinaldo las Pensiones No Contributivas (PNC)?

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán sus haberes con el aumento del 2,17% y el medio aguinaldo en el inicio del mes, en un cronograma concentrado en tres días hábiles, ordenado por la terminación de DNI.

Las fechas confirmadas para el cobro de las PNC son:

  • DNI terminado en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

  • DNI terminado en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

  • DNI terminado en 4 a 9: viernes 11 de diciembre.

¿Cómo se calcula y qué incluye el neto de $730.274 en diciembre para jubilados?

La cifra neta final de bolsillo de $730.274 que ANSES confirmó para los jubilados que perciben la mínima surge de un cálculo riguroso sobre los componentes previsionales oficiales del mes de diciembre de 2026. Este total bruto es de $750.695, compuesto por tres conceptos distintos.

El desglose bruto es:

  • Haber previsional mensual (con aumento del 2,17%): $453.797.

  • Medio aguinaldo (50% del haber mensual de referencia): $226.898.

  • Bono extraordinario (congelado): $70.000.

Para calcular el neto de bolsillo, se debe aplicar la retención asistencial del 3% para la obra social PAMI, que se computa exclusivamente sobre el haber previsional y el aguinaldo ($680.695 sujeto a aportes), lo que equivale a un descuento de $20.421.

Al restar este importe al total bruto consolidado, se obtiene el monto líquido final a percibir en cuenta: $730.274. En el caso de las Madres de Siete Hijos (PNC), perciben el mismo importe neto en mano más la Tarjeta Alimentar.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: Cronograma de pagos para jubilados y pensionados de diciembre, incluyendo haber, aguinaldo y bono.
  • Monto mínimo: Jubilados con haber mínimo cobrarán $730.274 netos, consolidando haber, medio aguinaldo y bono de $70.000.
  • Fechas de cobro: El calendario de pagos se extiende del 9 al 23 de diciembre, según terminación de DNI y monto percibido.
Resumen generado por Thinkindot AI
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