Jubilaciones de ANSES: confirman las fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

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DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026.
¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?
Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos concentrarán sus pagos durante los primeros tres días hábiles del calendario:
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DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.
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DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.
¿Cuánto se cobrará en diciembre con aumento, aguinaldo y bono?
Con la actualización por movilidad y la liquidación del aguinaldo, los importes brutos de cierre de año alcanzan los siguientes montos:
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Jubilación mínima garantizada: $750.695 brutos en total (alrededor de $730.275 netos en mano tras descuentos de obra social).
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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): supera los $614.500 brutos con aguinaldo y bono.
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PNC por Invalidez o Vejez: alcanza los $546.486 brutos (unos $532.191 netos de bolsillo).
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Jubilación máxima del SIPA: llega a un tope de $4.580.433 brutos.