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Jubilaciones de ANSES: confirman las fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

El organismo previsional oficializó el esquema bancario completo para el último mes del año. La diagramación concentra los depósitos antes de Navidad e integra el haber actualizado junto con el sueldo anual complementario.

Jubilaciones de ANSES: confirman las fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

Jubilaciones de ANSES: confirman las fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos de diciembre de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC). Las transferencias comenzarán el miércoles 9 de diciembre y finalizarán el miércoles 23 de diciembre, asegurando que todos los beneficiarios cuenten con sus haberes antes de las fiestas.

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En cada jornada de pago, el haber mensual actualizado con la suba del 2,17% por inflación y el medio aguinaldo del segundo semestre se acreditarán en conjunto dentro de la misma cuenta bancaria habitual.

¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para jubilados que cobran la mínima?

Jubilaciones de ANSES: confirman las fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

Jubilaciones de ANSES: confirman las fechas de cobro y aguinaldo de diciembre

El primer tramo de liquidaciones se desarrollará entre el 9 y el 16 de diciembre, agrupando terminaciones de documento en el cierre del esquema:

  • DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

  • DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

  • DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

  • DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para jubilados que superan la mínima?

Los beneficiarios del sistema contributivo con haberes superiores al piso previsional cobrarán entre el 17 y el 23 de diciembre:

  • DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro de diciembre para Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las PNC por Invalidez, Vejez y para Madres de 7 hijos concentrarán sus pagos durante los primeros tres días hábiles del calendario:

  • DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

¿Cuánto se cobrará en diciembre con aumento, aguinaldo y bono?

Con la actualización por movilidad y la liquidación del aguinaldo, los importes brutos de cierre de año alcanzan los siguientes montos:

  • Jubilación mínima garantizada: $750.695 brutos en total (alrededor de $730.275 netos en mano tras descuentos de obra social).

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): supera los $614.500 brutos con aguinaldo y bono.

  • PNC por Invalidez o Vejez: alcanza los $546.486 brutos (unos $532.191 netos de bolsillo).

  • Jubilación máxima del SIPA: llega a un tope de $4.580.433 brutos.

En pocas palabras

  • Fechas de cobro: ANSES oficializó el cronograma de pagos de diciembre 2026, concentrando depósitos antes de Navidad.
  • Doble acreditación: El haber actualizado y el medio aguinaldo se depositarán juntos en la cuenta habitual.
  • Montos de diciembre: Jubilación mínima garantizada será de $750.695 brutos, y PNC por invalidez/vejez alcanzará $546.486 brutos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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