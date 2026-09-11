Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre

Jubilaciones ordinarias: tanto los haberes mínimos como las categorías intermedias y máximas reciben el porcentaje íntegro de ajuste por IPC.

Asignaciones familiares y universales: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) actualizan sus valores base con el mismo índice.

Pensiones graciables: las Pensiones No Contributivas perciben el incremento porcentual sobre sus haberes brutos.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para constatar la actualización de los montos una vez que impacten en el sistema oficial:

Acceder a la plataforma Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse al menú "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para constatar los importes vigentes y los descuentos aplicados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

Mientras se proyecta el aumento para el próximo mes, los pagos de septiembre continúan acreditándose en las entidades bancarias: