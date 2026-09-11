Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre

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Jubilaciones ordinarias: tanto los haberes mínimos como las categorías intermedias y máximas reciben el porcentaje íntegro de ajuste por IPC.
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Asignaciones familiares y universales: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) actualizan sus valores base con el mismo índice.
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Pensiones graciables: las Pensiones No Contributivas perciben el incremento porcentual sobre sus haberes brutos.
¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?
Para constatar la actualización de los montos una vez que impacten en el sistema oficial:
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Acceder a la plataforma Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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Dirigirse al menú "Jubilados y Pensionados".
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Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para constatar los importes vigentes y los descuentos aplicados.
¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?
Mientras se proyecta el aumento para el próximo mes, los pagos de septiembre continúan acreditándose en las entidades bancarias:
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Jubilaciones que no superan la mínima (hasta $498.591,22 con bono):
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DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026 (hoy).
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DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.
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DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.
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Jubilaciones que superan el haber mínimo: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.
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Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 4 y 5 cobran hoy jueves 10 de septiembre.
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Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: DNI terminado en 2 cobra hoy jueves 10 de septiembre.