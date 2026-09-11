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Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos difundió el último índice de inflación que define la movilidad previsional. El reajuste impactará en las jubilaciones, pensiones y asignaciones del próximo mes.

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Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento para jubilados y pensionados que regirá a partir de octubre de 2026, luego de que el INDEC oficializara el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La actualización previsional mensual eleva el haber básico jubilatorio por encima de los $436.000, al que se sumará el refuerzo extraordinario.

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La normativa vigente traslada la variación mensual de precios al esquema previsional para resguardar el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación.

¿Cuánto se cobrará de jubilación mínima con el nuevo aumento en octubre de 2026?

Javier Milei confirm&oacute; el aumento para jubilados de ANSES en octubre. Imagen ilustraativa hecha con IA.

Javier Milei confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre. Imagen ilustraativa hecha con IA.

Con el traslado directo del último registro inflacionario sobre los haberes de la seguridad social, las escalas estimadas para el décimo mes del año quedan proyectadas de la siguiente forma:

  • Haber mínimo mensual: superará los $436.000 netos en el recibo de haberes, dejando atrás el piso de $428.591,22 de septiembre.

  • Bono extraordinario del Gobierno: de ratificarse el suplemento de $70.000, el piso de bolsillo garantizado rebasará los $506.000 netos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el básico ascenderá a más de $349.000 netos (80% de la mínima).

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): se ubicarán en torno a los $305.000 de base (70% de la mínima).

¿Cómo saber si el aumento de octubre impacta en todas las prestaciones de ANSES?

El mecanismo de movilidad automática alcanza de forma generalizada a todo el universo previsional:

  • Jubilaciones ordinarias: tanto los haberes mínimos como las categorías intermedias y máximas reciben el porcentaje íntegro de ajuste por IPC.

  • Asignaciones familiares y universales: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) actualizan sus valores base con el mismo índice.

  • Pensiones graciables: las Pensiones No Contributivas perciben el incremento porcentual sobre sus haberes brutos.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para constatar la actualización de los montos una vez que impacten en el sistema oficial:

  • Acceder a la plataforma Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Dirigirse al menú "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para constatar los importes vigentes y los descuentos aplicados.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

Mientras se proyecta el aumento para el próximo mes, los pagos de septiembre continúan acreditándose en las entidades bancarias:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (hasta $498.591,22 con bono):

    • DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026 (hoy).

    • DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.

  • Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 4 y 5 cobran hoy jueves 10 de septiembre.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: DNI terminado en 2 cobra hoy jueves 10 de septiembre.

En pocas palabras

  • Aumento confirmado: Javier Milei y ANSES oficializaron el incremento para jubilados en octubre de 2026.
  • Monto actualizado: El haber mínimo superará los $436.000, más un refuerzo de $70.000.
  • Aplicación general: El ajuste impactará en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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