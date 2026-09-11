Javier Milei hablará ante docentes y estudiantes en un acto por el Día del Maestro

Javier Milei hablará tras los resultados de las pruebas PISA

El discurso presidencial llegará con los últimos indicadores educativos como uno de los principales temas de fondo. La Argentina volvió a mostrar un fuerte retroceso en educación según los resultados de las pruebas PISA 2025, difundidos el martes. Los estudiantes de 15 años obtuvieron peores resultados que en las evaluaciones de 2022 y 2018 en matemática, lectura y ciencias.

El dato más preocupante aparece en matemática: sólo el 24% de los alumnos argentinos alcanza el nivel básico de competencia, mientras que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) llega al 65%. Esto significa que aproximadamente 3 de cada 4 estudiantes no logran resolver operaciones sencillas aplicadas a situaciones de la vida cotidiana.

Pruebas PISA. (Foto: archivo)

Argentina obtuvo 367 puntos en matemática, frente a los 378 de 2022, una caída del 2,9%. Con ese resultado quedó en el puesto 75 entre 91 países participantes y octavo entre los 13 países latinoamericanos incluidos en la evaluación.

El desempeño también cayó en lectura y ciencias, en un contexto internacional marcado por una baja general de los aprendizajes. La OCDE registró sus peores promedios históricos en las tres áreas evaluadas. En el caso argentino, menos de uno de cada 12 estudiantes alcanza el nivel básico en las tres materias al mismo tiempo.

El Gobierno vinculó los resultados con un deterioro acumulado durante los años y presidencias anteriores y sostuvo que las evaluaciones reflejan el recorrido educativo previo de los alumnos. En ese contexto, el mensaje de Milei ante docentes y estudiantes adquiere una relevancia particular para conocer qué diagnóstico hará el Presidente y cuáles serán los lineamientos que planteará para el sector.

El antecedente de la polémica visita de Milei a la escuela ORT

El encuentro tendrá lugar apenas dos semanas después de la controvertida exposición de Milei ante estudiantes de cuarto y quinto año de la escuela ORT, realizada el pasado 27 de agosto.

El Presidente había sido invitado para hablar sobre ética e inteligencia artificial en el marco del 90° aniversario de la institución, pero durante su intervención también cuestionó a la oposición y a la prensa e incentivó los abucheos de los estudiantes contra los periodistas.

Durante aquella exposición también desarrolló conceptos religiosos vinculados con sus ideas políticas y económicas y se refirió al supuesto origen “satánico” del marxismo. Sus declaraciones provocaron cuestionamientos de padres, exalumnos, dirigentes políticos e intelectuales.

La controversia llegó posteriormente a la Justicia. La organización Reset Republicano presentó una denuncia penal contra Milei en Comodoro Py por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y discriminación. La presentación quedó radicada en el Juzgado Federal N°12.

También hubo posiciones en defensa del mandatario. La diputada de La Libertad Avanza Sabrina Ajmechet rechazó que hubiera existido adoctrinamiento y argumentó que Milei había sido invitado por la propia institución educativa.

Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre

Domingo Faustino Sarmiento. (Foto: archivo)

La fecha recuerda la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay.

Su trayectoria estuvo fuertemente vinculada con la expansión de la educación pública argentina, razón por la cual la fecha quedó establecida como jornada de homenaje a los docentes.

La elección de la Biblioteca Nacional de Maestros para el discurso presidencial refuerza esa referencia histórica. La institución fue creada por el propio Sarmiento y actualmente funciona en el Palacio que lleva su nombre.