La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia del extra mensual del Plan 1000 Días, elevando el monto del Complemento Leche a $58.098 netos en septiembre de 2026 tras el ajuste por movilidad del 2,1%.
La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó el Complemento Leche tras la suba del 2,1% por movilidad. Las titulares con bebés de hasta 3 años acceden al beneficio de forma directa en la tarjeta de débito.
AUH de ANSES: confirman el extra de $58.098, cómo cobrarlo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia del extra mensual del Plan 1000 Días, elevando el monto del Complemento Leche a $58.098 netos en septiembre de 2026 tras el ajuste por movilidad del 2,1%.
El beneficio se acredita de forma automática en las cuentas de las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), permitiendo que una familia con un menor de hasta 3 años acceda a un ingreso total de $253.572 netos en mano sumando la Tarjeta Alimentar.
Con la actualización previsional, los montos de bolsillo que percibe una titular con hijos en primera infancia quedan estructurados de la siguiente forma:
Cobro mensual de AUH (80% neto en mano): se ubica en $123.223,99 por menor (se retienen $30.806 para liquidar contra Libreta).
Extra Complemento Leche Plan 1000 Días: se incrementa a $58.098 netos por cada menor de hasta 3 años inclusive.
Tarjeta Alimentar: suma $72.250 por un hijo de hasta 14 años.
Total consolidado en mano por un bebé: alcanza un cobro directo de $253.571,99 netos en la tarjeta de débito.
La acreditación del adicional de contención nutricional no exige trámites y opera bajo las siguientes condiciones:
Titulares de AUH: que tengan a cargo niños y niñas desde el nacimiento hasta el mes en que cumplen los 3 años de edad.
Asignación por Embarazo (AUE): mujeres gestantes durante todo el período del embarazo.
Liquidación automática: ANSES cruza los datos con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y deposita el monto en la misma cuenta sin trámite previo.
Para chequear si el concepto del Complemento Leche figura incorporado en la liquidación del mes:
Acceder a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ingresar a la sección "Hijos" y presionar en "Mis Asignaciones".
Revisar el desglose de conceptos donde debe figurar el haber mensual de la AUH junto al ítem "Apoyo Alimentario Leche 1000 Días".
El cronograma oficial de pagos de la seguridad social se desarrollará de acuerdo con el siguiente esquema:
Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF:
DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre de 2026 (hoy).
DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.
DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.
Asignación por Embarazo (AUE): DNI terminado en 0 arranca hoy jueves 10 de septiembre de 2026.
Jubilaciones que no superan la mínima: del martes 8 al lunes 21 de septiembre de 2026.
Jubilaciones que superan el haber mínimo: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.
Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 4 y 5 cobran hoy jueves 10 de septiembre.
Prestación por Desempleo (Plan 1): del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.
Asignaciones de Pago Único (APU): del 8 de septiembre al 9 de octubre de 2026.