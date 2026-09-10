Santilli y el PRO siguen negociando una alianza, mientras Milei vuelve a convocar a legisladores de LLA

Milei vuelve a convocar a diputados y senadores de LLA a la Casa Rosada

Por su parte, desde Balcarce 50 confirmaron que Milei volverá a convocar a los diputados y senadores de La Libertad Avanza el próximo lunes en la Casa Rosada para presentarles el proyecto de Presupuesto 2027. Allí, les brindará los elementos discursivos para que defiendan la iniciativa que enviará ese mismo día al Congreso.

Es la tercera vez que Milei convoca a la tropa legislativa libertaria en lo que va del año. La primera fue para explicarles el proyecto de reforma del Banco Central y la segunda para fijar una posición pública frente al debate en torno al aumento de la mora en las familias.

Milei estará acompañado por la secretaria general, Karina Milei; el titular de la Cámara baja, Martín Menem; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe y nexo con el Congreso, Ignacio Devitt; y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.

La eliminación de las PASO sigue trabada en el Senado

Según admitieron fuentes de ambos sectores, el proyecto de reforma electoral con el cual Milei impulsa la eliminación de las PASO, "sigue trabado en el Senado" y remarcan que, justamente, este jueves se suspendió la sesión del Senado en la que podría haberse tratado.

La falta de consenso en el texto final del proyecto que envió el Gobierno y que ya tiene estado parlamentario en el Senado no consigue acuerdos para la firma de dictamen.

El Ejecutivo insiste en presentar el dictamen del proyecto original, que además de eliminar las PASO definitivamente incluye cambios en la ley de financiamiento de los partidos políticos y del sistema electoral para pasar al sistema de boleta única papel.

Desde los bloques aliados del PRO, la UCR y otros monobloques provinciales que suelen votar los proyectos del Gobierno, insisten en defender las PASO como herramienta para dirimir las candidaturas dentro de los partidos políticos, y proponen alternativas a su eliminación definitiva.

Una de las propuestas del PRO es presentar otra iniciativa para suspenderlas por el año que viene, mientras que la UCR propone transformar las primarias abiertas y simultáneas en "no obligatorias".

En ambos casos, el Estado seguiría como el principal financiador de las campañas electorales de los partidos políticos y los comicios internos partidarios, algo a lo que la administración libertaria se opone en su objetivo de reducir el gasto público. En este punto, se estima que la realización de las PASO implicarían un desembolso de 250 millones de pesos.

La advertencia de la Justicia Electoral

Mientras el debate por las PASO sigue frenado en el Senado, esta misma semana la justicia, a través de un comunicado de la Cámara Nacional Electoral, advirtió al Congreso sobre la necesidad de definir ya el cronograma y el proceso electoral.

La CNE es el organismo encargado de hacer cumplir la impresión de padrones, de coordinar el cronograma y todo el proceso electoral que culmina con la distribución de urnas y boletas hasta el escrutinio final del resultado de los comicios.

En el comunicado difundido el martes, "la Cámara Nacional Electoral instó al Congreso de la Nación a observar los estándares internacionales en el tratamiento de las reformas al régimen electoral".

El organismo informó que dictó una Acordada Extraordinaria mediante la cual puso en conocimiento del Congreso de la Nación la necesidad de que el eventual tratamiento y sanción de los proyectos de reforma al régimen electoral, de partidos políticos o de financiamiento de campañas observe los estándares internacionales sobre la oportunidad de este tipo de modificaciones.

El Tribunal recordó que, en ejercicio de sus atribuciones legales, ha mantenido históricamente un rol activo en la tutela de las condiciones institucionales necesarias para garantizar la integridad del proceso electoral, señalando en numerosos precedentes que "alterar la estabilidad del marco legal durante un proceso electoral puede generar más perjuicios que beneficios".

En esa línea, la Cámara destacó que "los estándares internacionales en materia de integridad recomiendan que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios, a fin de dar certeza a los actores políticos y a las autoridades encargadas de su implementación".

El Tribunal subrayó que "estas consideraciones fueron compartidas por especialistas nacionales e internacionales, magistrados y referentes políticos durante un seminario organizado en marzo de este año, con motivo de evaluar la implementación del sistema de boleta única que se utilizó por primera vez en las elecciones de 2025".