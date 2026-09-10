Inflación de agosto: cuál fue el índice más bajo de la era Milei y a cuánto quedó el 1,7%

Después de mayo, la inflación se mantuvo por debajo del 2% tres meses más: en junio, con 1,6%; julio, con 1,9%; y en agosto, también con 1,9%. A partir de septiembre de ese año, el IPC se mantuvo por encima del 2%.

En 2025, la inflación alcanzó en mayo el 1,5% mensual, el registro más bajo de toda la gestión de Javier Milei. (Imagen: Indec).

En pleno 2026, la tendencia se mantuvo e incluso en marzo pasado la inflación mensual volvió a tener un pico máximo de 3,4% para este año. El 1,9% de junio volvió a dejar la cifra por debajo del 2%, al romper con nueve meses consecutivos por encima de ese valor.

Después del 2,1% de julio, una nueva baja es una buena noticia para el Gobierno aunque la cifra todavía está lejos del pronostico del propio presidente que había dicho, en diciembre de 2025, que en "agosto" de 2026 "la inflación" iba "a empezar con 0".

La inflación volvió a perforar el 2% en 2026 y el dato de agosto, de 1,7%, quedó apenas 0,2 p.p. por encima del mínimo de la era Milei. (Imagen: Indec).

El Gobierno salió a celebrar el dato en sus redes sociales. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!", festejó el presidente esta tarde en alusión al apodo del ministro de Economía, Luis Caputo. Mientras que el titular del Palacio de Hacienda señaló que "la inflación de agosto es la más baja en 14 meses", al hacer referencia al 1,6% de junio de 2025.

El dato de agosto de este año se ubicó apenas 0,2 p.p. por encima del nivel más bajo de todo el Gobierno de Milei, que fue en mayo de 2025, con 1,5%.

El acumulado de los primeros ocho meses

Otro dato importante a mirar para no reducir el número del IPC a un resultado mensual resulta en comparar el acumulado del año. De enero a agosto de 2024, la inflación alcanzaba 94,8%.

En los primeros ocho meses del año 2025, la cifra bajó considerablemente y la inflación llegó a 19,5%. Con la última medición del Indec, el mismo período alcanzó una inflación de 21,3%. Es decir, 1,8 p.p. por encima de lo registrado un año antes, lo que marca un freno en la reducción de la inflación, que se mantiene en valores similares.



