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Inflación de agosto: cuál fue el índice más bajo de la era Milei y a cuánto quedó el 1,7%

El IPC de agosto fue el más bajo en lo que va de 2026 y volvió a perforar el 2%. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei alcanzó una cifra todavía menor durante su gestión. Cuándo fue, a cuánto quedó el último dato y qué muestra la comparación con 2025.

Marina Jiménez Conde
por Marina Jiménez Conde |
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La evolución de la inflación durante el Gobierno de Javier Milei muestra una fuerte reducción desde 2024

La evolución de la inflación durante el Gobierno de Javier Milei muestra una fuerte reducción desde 2024, aunque en el último año el proceso comenzó a mostrar un menor ritmo de desaceleración. (Foto: archivo).

El dato de inflación de agosto ubicado en 1,7% representó el dato más bajo en 2026 del Gobierno de Javier Milei. El número representó una baja de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) respecto a julio y volvió a perforar el 2%, lo que generó la celebración del oficialismo en redes sociales. Pero la era Milei tiene un piso más bajo en el nivel de precios: ¿Cuándo fue y a cuánto se está de esa cifra?

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Los analistas relevados por el Banco Central estimaron que el Índice de Precios al Consumidor habría perforado el 2% en agosto. (Foto: archivo)

La inflación más alta del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) puede ubicarse en el 25,5% de diciembre de 2023, mes en el que Milei asumió recién el 10, o si se toma enero de 2024 como el primer mes completo de su gestión, en 20,6%.

La inflaci&oacute;n cerr&oacute; 2024 con una fuerte desaceleraci&oacute;n: pas&oacute; del 20,6% mensual de enero al piso anual de 2,4% registrado en noviembre. (Imagen: Indec).

La inflación cerró 2024 con una fuerte desaceleración: pasó del 20,6% mensual de enero al piso anual de 2,4% registrado en noviembre. (Imagen: Indec).

Por eso, en sus discursos el presidente suele reprochar haber "recibido" una inflación alta y remarca que con su política fiscal y monetaria logró una reducción del guarismo. Y en la comparación interanual, efectivamente se comprueba que el IPC de enero de 2024 fue 254,2% y a finales de diciembre de ese año bajó a 117,8%. En ese primer año al frente del Ejecutivo, el 2,4% de noviembre fue el dato mensual más bajo que logró el Gobierno.

La reducción de la inflación en 2025

La reducción de la inflación se profundizó en 2025 y se comprueba con el cierre de los datos en diciembre cuando el IPC retrocedió a 31,5% en la comparación anual. En ese año puede encontrarse la menor suba de precios de la era Milei con el 1,5% de mayo, cuyo pico había sido dos meses antes cuando en marzo la inflación había trepado a 3,7%.

Después de mayo, la inflación se mantuvo por debajo del 2% tres meses más: en junio, con 1,6%; julio, con 1,9%; y en agosto, también con 1,9%. A partir de septiembre de ese año, el IPC se mantuvo por encima del 2%.

En 2025, la inflaci&oacute;n alcanz&oacute; en mayo el 1,5% mensual, el registro m&aacute;s bajo de toda la gesti&oacute;n de Javier Milei. (Imagen: Indec).

En 2025, la inflación alcanzó en mayo el 1,5% mensual, el registro más bajo de toda la gestión de Javier Milei. (Imagen: Indec).

En pleno 2026, la tendencia se mantuvo e incluso en marzo pasado la inflación mensual volvió a tener un pico máximo de 3,4% para este año. El 1,9% de junio volvió a dejar la cifra por debajo del 2%, al romper con nueve meses consecutivos por encima de ese valor.

Después del 2,1% de julio, una nueva baja es una buena noticia para el Gobierno aunque la cifra todavía está lejos del pronostico del propio presidente que había dicho, en diciembre de 2025, que en "agosto" de 2026 "la inflación" iba "a empezar con 0".

La inflaci&oacute;n volvi&oacute; a perforar el 2% en 2026 y el dato de agosto, de 1,7%, qued&oacute; apenas 0,2 p.p. por encima del m&iacute;nimo de la era Milei. (Imagen: Indec).

La inflación volvió a perforar el 2% en 2026 y el dato de agosto, de 1,7%, quedó apenas 0,2 p.p. por encima del mínimo de la era Milei. (Imagen: Indec).

El Gobierno salió a celebrar el dato en sus redes sociales. "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!", festejó el presidente esta tarde en alusión al apodo del ministro de Economía, Luis Caputo. Mientras que el titular del Palacio de Hacienda señaló que "la inflación de agosto es la más baja en 14 meses", al hacer referencia al 1,6% de junio de 2025.

El dato de agosto de este año se ubicó apenas 0,2 p.p. por encima del nivel más bajo de todo el Gobierno de Milei, que fue en mayo de 2025, con 1,5%.

El acumulado de los primeros ocho meses

Otro dato importante a mirar para no reducir el número del IPC a un resultado mensual resulta en comparar el acumulado del año. De enero a agosto de 2024, la inflación alcanzaba 94,8%.

En los primeros ocho meses del año 2025, la cifra bajó considerablemente y la inflación llegó a 19,5%. Con la última medición del Indec, el mismo período alcanzó una inflación de 21,3%. Es decir, 1,8 p.p. por encima de lo registrado un año antes, lo que marca un freno en la reducción de la inflación, que se mantiene en valores similares.

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