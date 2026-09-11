Eliana Guercio cruzó a Juanicar en Gran Hermano y fue letal: "Sos un mocoso maleducado"

El exparticipante decidió entonces llevar la discusión hacia otro de los conflictos que atraviesan al reality y apuntó contra Solange Abraham por sus comentarios sobre Yipio. "Vos te olvidás que acá hace una semana, va, hace dos semanas ya Sol viene todos los días tirándole a Yipio, yendo al streaming a hablar pésimo, pero pésimo de Yipio", le comentó. Ante esto, Guercio aclaró el motivo por el que estaba haciendo referencia al tema en ese momento y respondió: "Estoy hablando en relación a lo que se está tocando el tema, Juani. No puedo hablar de hace dos semanas".

Qué dijo Eliana Guercio sobre su pelea con Ximena Capristo

Eliana Guercio volvió a apuntar contra Ximena Capristo y reflotó el viejo enfrentamiento que las tuvo enfrentadas hace casi dos décadas, cuando compartían escenario en una temporada teatral. Aquella relación, que había comenzado con cercanía, terminó quebrándose en medio de una disputa que trascendió las tablas y se convirtió en uno de los escándalos más recordados de la televisión.

Todo se originó en la temporada de Pasajeros de la risa, en 2006, cuando ambas integraban el elenco encabezado por Jorge Corona en el teatro Tronador de Mar del Plata. En ese contexto, Guercio protagonizó un fuerte cruce con Marcelo Polino en Intrusos (América TV), luego de que el periodista mencionara un mensaje en el que una integrante del elenco acusaba a otra de prostituirse. Con el tiempo, Polino señaló públicamente a Capristo como autora de ese mensaje, algo que ella negó en reiteradas ocasiones.

Hoy, casi veinte años después, una nueva declaración de Capristo volvió a encender la bronca de Guercio. En un audio que le envió a Yanina Latorre para SQP (América TV), la panelista de Gran Hermano decidió dar su versión de lo ocurrido en aquella época y reveló el impacto que el conflicto tuvo en su vida personal.

Al repasar lo sucedido durante esa temporada teatral, Capristo puso el foco en el problema que se había generado alrededor de la marquesina y aseguró: “Me hizo la vida imposible en el teatro, por el cartel de marquesina. Me hizo mucho daño. Dice que hacía cosas indebidas”.

El relato se volvió aún más duro cuando habló de cómo esa experiencia repercutió fuera del ámbito laboral. Al recordar sus días en Mar del Plata, confesó que atravesó una situación límite y que necesitó el apoyo de su familia: “No volví al teatro porque vivía en un piso 28 y me quise tirar por el balcón, por la vida de mierda que tuve por esta mujer. Tuvo que venir mi familia a Mar del Plata a rescatarme. Sigue siendo lo mismo que fue toda la vida”.