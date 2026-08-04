Jubilación máxima agosto 2026: cuánto paga ANSES y cuándo cobro

Los titulares que perciben la jubilación máxima reciben el aumento correspondiente a la movilidad previsional, pero no cobran el bono extraordinario de $70.000.

El refuerzo se mantiene destinado a los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo y a aquellos que perciben un monto superior, pero que se encuentran dentro del límite de ingresos establecido para recibir el bono de manera proporcional.

Por este motivo, quienes cobran el haber máximo recibirán únicamente la prestación actualizada por el aumento de agosto.

Quiénes no cobran el bono de ANSES

El bono extraordinario de hasta $70.000 no alcanza a todos los jubilados y pensionados.

El refuerzo está destinado a los beneficiarios de menores ingresos y puede cobrarse de forma completa o proporcional, según el monto de la prestación.

Los titulares que perciben haberes superiores al mínimo pueden acceder a un bono parcial si su ingreso se encuentra dentro del tope establecido por ANSES. En estos casos, el refuerzo cubre la diferencia necesaria hasta alcanzar el límite fijado.

En cambio, quienes superan ese tope quedan excluidos del beneficio. Entre ellos se encuentran quienes cobran la jubilación máxima.

Cuándo cobran los jubilados con la máxima en agosto

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cobrarán sus prestaciones entre el 25 y el 31 de agosto, de acuerdo con la terminación del DNI.

El calendario de pagos establecido por ANSES es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

De esta manera, los jubilados que cobran el haber máximo deberán esperar hasta la última semana del mes para recibir sus haberes de agosto.

Cómo quedan las jubilaciones mínimas en agosto

El aumento del 1,9% también impactó en el resto de las prestaciones previsionales que paga ANSES.

Los principales valores para agosto quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $419.817,13.

$419.817,13. Jubilación mínima con bono: $489.817,13.

$489.817,13. PUAM: $335.853,70.

$335.853,70. PUAM con bono: $405.853,70.

$405.853,70. PNC por Invalidez y Vejez: $293.871,99.

$293.871,99. PNC con bono: $363.871,99.

El bono extraordinario continúa en $70.000 y permanece sin actualización.

El refuerzo puede ser cobrado en su totalidad por quienes cumplen con las condiciones establecidas o de manera proporcional por aquellos beneficiarios que superan el haber mínimo, pero no alcanzan el tope máximo de ingresos definido para acceder al beneficio.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo comenzarán a recibir sus prestaciones de agosto desde el 10 de agosto.

El cronograma se organiza según la terminación del DNI y tendrá una interrupción debido al feriado del 17 de agosto.

Las fechas de cobro son: