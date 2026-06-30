Muchos esperaban esta confirmación: así cambian los pagos de ANSES

ANSES confirmó las fechas de cobro de julio para jubilados y asignaciones familiares

También aumentarán las asignaciones que paga la ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán un monto de $148.049, mientras que la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer tramo de ingresos del sistema SUAF será de $74.033.

La actualización forma parte del mecanismo de movilidad vigente desde abril de 2024, mediante el cual las prestaciones sociales y previsionales se ajustan cada mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Para los haberes de julio, el porcentaje aplicado corresponde a la inflación registrada durante mayo, que fue del 2,15%.

Por último, la ANSES informó que el calendario de pagos de julio se desarrollará según el cronograma habitual organizado por terminación de DNI, con fechas diferenciadas para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y universales.