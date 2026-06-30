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Muchos esperaban esta confirmación: así cambian los pagos de ANSES

El Gobierno oficializó la actualización mensual de las prestaciones de la ANSES en base a la inflación de mayo. También continuará el bono de hasta $70.000 para jubilados de menores ingresos.

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Muchos esperaban esta confirmación: así cambian los pagos de ANSES

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento del 2,15% que comenzará a regir desde julio para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y universales. La medida fue establecida mediante la Resolución 186/2026, publicada en el Boletín Oficial, y responde al esquema de movilidad que actualiza las prestaciones mensualmente de acuerdo con la inflación informada por el INDEC.

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Con esta actualización, la jubilación mínima pasará de $403.317,99 a $411.989,33, mientras que quienes además perciban el bono extraordinario de hasta $70.000 alcanzarán un ingreso total de $481.989,33. En tanto, el haber máximo se elevará a $2.772.298,06.

El Gobierno también confirmó la continuidad del bono de hasta $70.000, destinado a jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos. El refuerzo continuará alcanzando a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y las pensiones para madres de siete hijos o más.

El incremento no solo impactará en las jubilaciones. Desde julio, la PUAM ascenderá a $329.591,46, las Pensiones No Contributivas pasarán a $288.251,36 y la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará en $188.466,31.

ANSES confirmó las fechas de cobro de julio para jubilados y asignaciones familiares

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También aumentarán las asignaciones que paga la ANSES. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrán un monto de $148.049, mientras que la Asignación Familiar por Hijo correspondiente al primer tramo de ingresos del sistema SUAF será de $74.033.

La actualización forma parte del mecanismo de movilidad vigente desde abril de 2024, mediante el cual las prestaciones sociales y previsionales se ajustan cada mes tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC. Para los haberes de julio, el porcentaje aplicado corresponde a la inflación registrada durante mayo, que fue del 2,15%.

Por último, la ANSES informó que el calendario de pagos de julio se desarrollará según el cronograma habitual organizado por terminación de DNI, con fechas diferenciadas para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares y universales.

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