Jubilación mínima y máxima ANSES: cuánto se cobra en mayo con aumento y bono confirmado

Jubilación máxima ANSES en mayo 2026

En paralelo, la jubilación máxima se actualizará también con el mismo porcentaje y quedará en: $2.646.201,22

Ese valor corresponde al tope previsional del régimen general.

Bono proporcional para otros jubilados

ANSES también mantendrá el esquema de bono proporcional para quienes cobran más que la mínima, pero no llegan al piso total de $463.250,17.

En esos casos, el refuerzo será variable y se calculará de manera automática hasta completar ese monto.

Por ejemplo:

Si un jubilado cobra $430.000, recibirá un bono de $33.250,17

Si cobra $450.000, recibirá un bono menor para alcanzar el tope establecido

Jubilados_cobro

Cómo quedan AUH, AUE y otras prestaciones en mayo

El aumento del 3,4% también impactará en todas las prestaciones sociales.

AUH

La Asignación Universal por Hijo subirá a: $141.312,64

Se cobrará el 80% mensual: $113.050. El 20% restante se retiene hasta presentar la Libreta AUH.

AUH por Discapacidad

Pasará a: $458.354

PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en: $314.600,12 Pensiones No Contributivas

Las PNC por invalidez y vejez serán de: $275.275,12

AUE

La Asignación por Embarazo también subirá a: $141.312,64

Cómo funciona el aumento mensual de ANSES

El actual sistema de movilidad aplica actualizaciones mensuales automáticas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Por eso, el aumento de mayo se calculó con base en la inflación de marzo 2026.

Este mecanismo busca evitar que jubilaciones y asignaciones pierdan valor frente al avance de los precios.

Cuándo se cobra

Los pagos comenzarán en las fechas habituales del calendario ANSES, organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

En mayo, los jubilados de la mínima volverán a recibir un ingreso reforzado que superará los $463.000, mientras que la jubilación máxima rozará los $2,65 millones.