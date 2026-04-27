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Jubilación mínima y máxima ANSES: cuánto se cobra en mayo con aumento y bono confirmado

La ANSES aplicará en mayo una nueva suba para jubilados y pensionados junto con la continuidad del bono para quienes cobran la mínima. Con la actualización, ya quedaron definidos los nuevos valores de los haberes más bajos y más altos del sistema previsional.

Jubilación mínima y máxima ANSES: cuánto se cobra en mayo con aumento y bono confirmado

Jubilación mínima y máxima ANSES: cuánto se cobra en mayo con aumento y bono confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió los nuevos haberes para mayo de 2026 tras aplicarse el incremento del 3,4%, correspondiente a la inflación de marzo informada por el INDEC. De esta manera, jubilados, pensionados y titulares de asignaciones recibirán una nueva actualización automática en sus ingresos.

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Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima, junto con un esquema proporcional para quienes superan ese haber pero no alcanzan el piso fijado para mayo.

Cuánto cobra un jubilado en mayo 2026

Con el nuevo ajuste, la jubilación mínima garantizada pasará a ser de $393.250,17. Sumando el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total ascenderá a: $463.250,17

Ese será el monto que cobrarán los jubilados que perciben el haber mínimo durante mayo.

Jubilación máxima ANSES en mayo 2026

En paralelo, la jubilación máxima se actualizará también con el mismo porcentaje y quedará en: $2.646.201,22

Ese valor corresponde al tope previsional del régimen general.

Bono proporcional para otros jubilados

ANSES también mantendrá el esquema de bono proporcional para quienes cobran más que la mínima, pero no llegan al piso total de $463.250,17.

En esos casos, el refuerzo será variable y se calculará de manera automática hasta completar ese monto.

Por ejemplo:

  • Si un jubilado cobra $430.000, recibirá un bono de $33.250,17
  • Si cobra $450.000, recibirá un bono menor para alcanzar el tope establecido
Jubilados_cobro

Cómo quedan AUH, AUE y otras prestaciones en mayo

El aumento del 3,4% también impactará en todas las prestaciones sociales.

  • AUH

La Asignación Universal por Hijo subirá a: $141.312,64

Se cobrará el 80% mensual: $113.050. El 20% restante se retiene hasta presentar la Libreta AUH.

  • AUH por Discapacidad

Pasará a: $458.354

  • PUAM

La Pensión Universal para el Adulto Mayor quedará en: $314.600,12 Pensiones No Contributivas

Las PNC por invalidez y vejez serán de: $275.275,12

  • AUE

La Asignación por Embarazo también subirá a: $141.312,64

Cómo funciona el aumento mensual de ANSES

El actual sistema de movilidad aplica actualizaciones mensuales automáticas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Por eso, el aumento de mayo se calculó con base en la inflación de marzo 2026.

Este mecanismo busca evitar que jubilaciones y asignaciones pierdan valor frente al avance de los precios.

Cuándo se cobra

Los pagos comenzarán en las fechas habituales del calendario ANSES, organizadas según la terminación del DNI de cada beneficiario.

En mayo, los jubilados de la mínima volverán a recibir un ingreso reforzado que superará los $463.000, mientras que la jubilación máxima rozará los $2,65 millones.

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