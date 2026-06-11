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Ni AUH ni Tarjeta Alimentar: el beneficio de ANSES que paga más de $85.000

El beneficio continúa vigente para titulares de AUH y asignaciones familiares. ANSES recordó los requisitos, el trámite que debe realizarse y quiénes pueden acceder al pago de $85.000 por hijo durante 2026.

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Aunque gran parte de los beneficiarios recibió el pago al comienzo del ciclo lectivo, quienes aún no completaron la presentación de la documentación requerida todavía pueden realizar el trámite y acceder al beneficio durante 2026.

Actualmente, la Ayuda Escolar Anual otorga un pago de $85.000 por hijo, destinado a colaborar con la compra de útiles escolares, uniformes, materiales de estudio y otros gastos vinculados a la educación.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar Anual

La prestación está dirigida a familias que tengan hijos en edad escolar y perciban alguna de las siguientes asignaciones:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH).
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
  • Asignación Familiar por Hijo.
  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad.

El objetivo del beneficio es garantizar el acompañamiento económico durante el ciclo lectivo y favorecer la continuidad educativa de niños y adolescentes.

Cuáles son los requisitos para acceder

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual es necesario acreditar la escolaridad de los hijos mediante la presentación del Certificado Escolar.

En el caso de estudiantes sin discapacidad, deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Tener entre 45 días y 17 años inclusive.
  • Asistir a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
  • Cursar nivel inicial, primario o secundario.

Para hijos con discapacidad:

  • No existe límite de edad.
  • Deben concurrir a establecimientos educativos oficiales o especiales.
  • También se contemplan centros de formación laboral, talleres protegidos, rehabilitación o apoyo pedagógico.
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ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH

ANSES fija el monto de la Ayuda Escolar 2026 para quienes cobran AUH

Cómo presentar el Certificado Escolar

ANSES permite realizar el trámite de forma totalmente online a través de Mi ANSES.

Los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la sección "Hijos".
  • Elegir la opción "Presentar Certificado Escolar".
  • Descargar e imprimir el formulario.
  • Llevarlo a la escuela para que sea completado y firmado por las autoridades.
  • Tomar una fotografía clara del documento firmado.
  • Volver a ingresar a Mi ANSES y subir la imagen del certificado.

Una vez validada la información, el organismo podrá liquidar el beneficio correspondiente.

Hasta cuándo hay tiempo para realizar el trámite

Los beneficiarios tienen plazo hasta el 31 de diciembre de 2026 para presentar el Certificado Escolar y regularizar la situación de sus hijos ante ANSES.

La actualización de esta documentación resulta fundamental para mantener vigentes distintos beneficios vinculados al sistema de asignaciones familiares.

Un beneficio clave para las familias

La Ayuda Escolar Anual representa un apoyo económico importante para millones de hogares argentinos, especialmente en un contexto donde los gastos educativos tienen un peso cada vez mayor en el presupuesto familiar.

Por eso, ANSES recordó que quienes aún no realizaron la presentación del certificado escolar pueden hacerlo durante todo el año y acceder al pago de $85.000 por hijo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

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