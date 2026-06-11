La inesperada actitud de la China Suárez que sorprendió a José María Muscari: "Hay tanta chiruza"

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Cuáles son las imágenes de la China Suárez que reavivan la teoría de su obsesión con Wanda Nara

La escandalosa historia que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de una serie de imágenes que alimentaron nuevamente las especulaciones sobre la obsesión que la actual pareja del futbolista tiene con su ex. En esta oportunidad, las comparaciones surgieron a partir de un viaje realizado por la actriz y el delantero del Galatasaray, que muchos vincularon directamente con unas vacaciones que el delantero había disfrutado años atrás junto a la mediática.

El origen de esta polémica se remonta a poco más de un año atrás, cuando la China comenzó su romance con Icardi, en un contexto marcado por la conflictiva separación del jugador y Wanda. Cabe recordar que, días antes, la mediática había protagonizado un fuerte episodio con el futbolista en el departamento que compartían en el Chateau Libertador.

A partir de entonces, Icardi y la China comenzaron a compartir distintos momentos de su relación a través de las redes sociales. Viajes, paseos y postales románticas fueron parte de las publicaciones con las que mostraron su presente sentimental. Sin embargo, para muchos usuarios, varios de esos contenidos guardaban llamativas similitudes con situaciones que anteriormente habían protagonizado Wanda y el deportista.

La controversia volvió a tomar fuerza tras conocerse imágenes del reciente viaje de la pareja a Maldivas. Lo que despertó las sospechas fue que el destino elegido coincidía con el mismo hotel en el que Mauro Icardi había estado junto a Wanda Nara cuatro años antes. Las fotografías comenzaron a circular rápidamente y los internautas señalaron coincidencias difíciles de ignorar: la habitación, la piscina privada e incluso las vistas que aparecían en las postales.

El tema fue analizado en PrimiciasYa, el programa de Marina Calabró y Luis Ventura en la pantalla de América TV, donde Santiago Sposato presentó una comparación entre las imágenes antiguas de Wanda y las actuales de la China Suárez. Durante el debate, el periodista consultó a Ana Rosenfeld, presente en el set televisivo: “¿No le parece una chicana que Icardi haya ido al mismo hotel en el que estuvo con Wanda hace cuatro años? Tenemos las pruebas”.

La abogada respondió sobre el tema: “Todo es una provocación, no es una asignatura pendiente de Icardi, es más una asignatura de la señora. Esa es mi opinión, no la conozco a ella, pero los hombres hacen lo que las mujeres quieren”.

Luego, mientras se exhibían las fotografías comparativas, Sposato remarcó: “¡Es el mismo cuarto! Estuvieron en el mismo colchón. Es la misma palmera. Pidió la misma habitación”. Por su parte, Marina Calabró agregó: “Esta es la foto de Icardi y la China, es el mismo fondo. Acá está la pileta rectangular, la vista al mar. Esa es la pileta del cuarto”.

Además, durante el informe se sostuvo que la China Suárez suele utilizar sus publicaciones para enviar determinados mensajes y que, según observaron los panelistas, también existirían similitudes con algunos looks que en el pasado lució Wanda Nara. Para los periodistas, este comportamiento resulta llamativo y fue uno de los aspectos más comentados durante el análisis televisivo.