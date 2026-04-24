ANSES en mayo confirman el aumento del 3,38% para AUH y SUAF

Se informa que el porcentaje de suba para mayo de 2026 es del 3,38%. La Administración Nacional de la Seguridad Social traslada el índice inflacionario directamente a los haberes de la AUH y el SUAF, elevando los montos netos que perciben los hogares. Este ajuste es automático y se verá reflejado en el recibo de haberes digital de cada titular de la prestación.

Se establece que este incremento de la Administración Nacional de la Seguridad Social permite actualizar las escalas de ingresos familiares para el cobro de asignaciones. Al elevarse el valor de las prestaciones, se busca que los hogares que reciben el SUAF mantengan la cobertura del sistema formal, ajustando los topes salariales en sintonía con la evolución de la inflación registrada por el INDEC.

¿Cómo se liquida la AUH de ANSES durante el mes de mayo?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá el sistema de depósitos unificados. Los titulares de la AUH percibirán el haber con el 3,38% de aumento junto con los extras alimentarios correspondientes en una misma fecha de cobro. Se establece que el monto bruto se verá afectado por la retención mensual del 20%, la cual queda bajo custodia del organismo hasta fin de año.

Se confirma que los pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social para las asignaciones familiares comenzarán tras la acreditación de las pensiones no contributivas. Los beneficiarios pueden consultar el estado de su liquidación de mayo en la aplicación Mi ANSES, asegurando que todos los conceptos, incluyendo el ajuste por movilidad, hayan sido procesados correctamente por el sistema informático de la entidad.

¿Qué sucede con los pagos por única vez de la ANSES?

Se informa que las asignaciones de pago único también reciben el incremento del 3,38% en mayo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los valores de las prestaciones por nacimiento, matrimonio y adopción según el índice de movilidad mensual. Estos beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social requieren la presentación de la documentación legal correspondiente para habilitar el depósito.

Se establece que el plazo para solicitar estos beneficios es de dos años a partir del hecho generador. Con el aumento de mayo, los montos de la Administración Nacional de la Seguridad Social presentan una suba proporcional que acompaña la evolución inflacionaria. Se recomienda a los interesados verificar los nuevos valores en la cartilla oficial una vez que se publique la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina.

¿Qué se analiza sobre el regreso del Programa Acompañar?

Se informa que el Gobierno Nacional estudia relanzar la asistencia para víctimas de violencia de género bajo una nueva estructura ministerial. El monto estimado para mayo es de $357.800, suma que se otorgaría durante tres meses consecutivos. A diferencia de las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social, este programa incluiría un seguimiento interdisciplinario y psicológico obligatorio.

Se establece que la gestión de este beneficio ya no estaría vinculada a la Administración Nacional de la Seguridad Social, sino que se tramitaría a través del Ministerio de Justicia. Se confirma que el análisis se encuentra en etapa de definición técnica, buscando focalizar los recursos en personas que acrediten vulnerabilidad social y económica, sin interferir con otros programas de seguridad social vigentes.