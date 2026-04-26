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Calendario completo ANSES mayo 2026: cuánto y cuándo cobro

Con el aumento del 3,4% aplicado por la ANSES y el bono de refuerzo, la jubilación mínima supera los $463.000 en mayo. También se actualizan las PNC y la PUAM.

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Tras conocerse que la inflación de marzo fue del 3,4%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará ese incremento de forma automática en los haberes de mayo. Con este ajuste, y sumando el bono de refuerzo que viene otorgando el Gobierno, el ingreso de un jubilado que percibe la mínima alcanzará los $463.250,17.

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El aumento por movilidad no solo impacta en las jubilaciones, sino que también actualiza los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

¿Cuánto cobro en mayo? Los nuevos montos

Con el incremento del 3,4% ya aplicado, los haberes base (sin bono) y los montos finales estimados —en caso de confirmarse el refuerzo de $70.000— quedan de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: el haber base será de $393.250,17. Con el bono, el total a cobrar asciende a $463.250,17.
  • Jubilación máxima: el haber se eleva a $2.646.201,22.
  • PNC para madres de siete hijos: percibirán un haber base de $393.250,17, que con el bono llega a $463.250,17.
  • PUAM: el haber base será de $314.600,12 y, con el refuerzo, alcanzará los $384.600,12.
  • PNC por invalidez o vejez: el monto base será de $275.275,12, que con el bono sube a $345.275,12.

Un punto clave es que el bono de $70.000 se paga completo a quienes cobran la mínima. En los casos de haberes superiores, el refuerzo se otorga de manera proporcional hasta alcanzar el tope definido por el organismo.

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Calendario ANSES: cuándo cobro según mi DNI

Para ordenar los pagos, ANSES dividió el cronograma de mayo en dos grupos:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados con haberes superiores

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

El cronograma de pagos para la AUH

  • DNI 0: lunes 11 de mayo
  • DNI 1: martes 12 de mayo
  • DNI 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI 3: jueves 14 de mayo
  • DNI 4: viernes 15 de mayo
  • DNI 5: lunes 18 de mayo
  • DNI 6: martes 19 de mayo
  • DNI 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI 8: jueves 21 de mayo
  • DNI 9: viernes 22 de mayo

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