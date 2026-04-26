Calendario completo ANSES mayo 2026: cuánto y cuándo cobro

Tras conocerse que la inflación de marzo fue del 3,4%, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará ese incremento de forma automática en los haberes de mayo. Con este ajuste, y sumando el bono de refuerzo que viene otorgando el Gobierno, el ingreso de un jubilado que percibe la mínima alcanzará los $463.250,17.