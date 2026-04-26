Calendario completo ANSES mayo 2026: cuánto y cuándo cobro

AUH ANSES AUMENTO ABRIL 2026
AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo
Calendario ANSES: cuándo cobro según mi DNI
Para ordenar los pagos, ANSES dividió el cronograma de mayo en dos grupos:
Jubilados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Jubilados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
El cronograma de pagos para la AUH
- DNI 0: lunes 11 de mayo
- DNI 1: martes 12 de mayo
- DNI 2: miércoles 13 de mayo
- DNI 3: jueves 14 de mayo
- DNI 4: viernes 15 de mayo
- DNI 5: lunes 18 de mayo
- DNI 6: martes 19 de mayo
- DNI 7: miércoles 20 de mayo
- DNI 8: jueves 21 de mayo
- DNI 9: viernes 22 de mayo