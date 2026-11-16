Calendario ANSES de noviembre: jubilados y AUH por DNI

Monto bruto general (AUH y Asignación por Embarazo): $159.611.

Retención mensual del 20%: $31.922,20 (se acumula y liquida a fin de año contra la presentación de la Libreta AUH).

Pago neto directo de bolsillo (80% en mano): $127.688,80 por cada hijo.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): comparte las mismas fechas de depósito de esta semana según el rango de ingresos del grupo familiar.

AUH septiembre 2025: cuánto cobrás con aumento y pagos extras de ANSES

AUH: qué terminaciones de DNI cobran esta semana y quiénes pasan al martes 24

El cronograma para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y SUAF avanza esta semana con cinco terminaciones de documento, mientras que los últimos dos dígitos se trasladan a la próxima semana debido al feriado del lunes 23 de noviembre:

DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, respectivamente, tras el feriado nacional del lunes 23.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo en noviembre de 2026

Mientras que el tramo final de los jubilados de la mínima concluye este viernes 20 de noviembre (luego de que los DNI terminados en 0 y 1 cobraran el 11 y 12, y los terminados en 2, 3 y 4 el viernes 13), quienes perciben haberes superiores al mínimo deberán aguardar hasta la próxima semana.

Debido al feriado del lunes 23 de noviembre, el calendario para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzará el martes 24 de noviembre. Para verificar el día exacto de depósito y descargar el recibo de haberes, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de las secciones Cobros y Jubilaciones y Pensiones.

Calendario de cobro de noviembre de 2026 (Jubilados y pensionados de la mínima - Tramo final)