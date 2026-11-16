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Calendario ANSES de noviembre: jubilados y AUH por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomó este lunes las acreditaciones mensuales tras los feriados de la semana pasada, completando cinco jornadas consecutivas de pagos. Los haberes incluyen el nuevo incremento por movilidad y se organizan según la terminación del documento y el tipo de prestación.

Calendario ANSES noviembre: jubilados y AUH por DNI.

Calendario ANSES noviembre: jubilados y AUH por DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) reanudó este lunes el cronograma mensual de acreditaciones tras los feriados de la semana pasada, completando cinco jornadas consecutivas de depósitos según la terminación del documento. Los haberes correspondientes a este período incorporan la actualización del 1,93% derivada de la fórmula de movilidad vigente.

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Entre el lunes 16 y el viernes 20 de noviembre, los jubilados y pensionados de la mínima cobrarán un ingreso consolidado de $514.158,46 ($444.158,46 de haber actualizado más el bono de $70.000), mientras que los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo percibirán un monto neto de bolsillo de $127.688,80 por hijo tras aplicarse la retención del 20% sobre el bruto de $159.611.

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima de ANSES en noviembre de 2026?

Con la suba del 1,93% aplicada en el anteúltimo mes del año, los adultos mayores que perciben el haber básico reciben además el refuerzo previsional extraordinario, quedando los importes discriminados de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima (haber actualizado): $444.158,46.

  • Bono extraordinario completo: $70.000 (destinado a quienes cobran hasta un haber mínimo).

  • Total consolidado para jubilados de la mínima: $514.158,46.

  • Haberes superiores a la mínima (hasta el tope): perciben un bono proporcional decreciente hasta alcanzar el ingreso garantizado de $514.158,46.

¿Cuánto se cobra de bolsillo por AUH y Asignación por Embarazo en noviembre?

Las prestaciones familiares y universales también reflejan el incremento mensual por inflación, manteniendo el esquema habitual de retención anual sobre las asignaciones universales:

  • Monto bruto general (AUH y Asignación por Embarazo): $159.611.

  • Retención mensual del 20%: $31.922,20 (se acumula y liquida a fin de año contra la presentación de la Libreta AUH).

  • Pago neto directo de bolsillo (80% en mano): $127.688,80 por cada hijo.

  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF): comparte las mismas fechas de depósito de esta semana según el rango de ingresos del grupo familiar.

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AUH: qué terminaciones de DNI cobran esta semana y quiénes pasan al martes 24

El cronograma para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE) y SUAF avanza esta semana con cinco terminaciones de documento, mientras que los últimos dos dígitos se trasladan a la próxima semana debido al feriado del lunes 23 de noviembre:

  • DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre.

  • DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre.

  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre.

  • DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre.

  • DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre.

  • DNI terminados en 8 y 9: cobrarán el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, respectivamente, tras el feriado nacional del lunes 23.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo en noviembre de 2026

Mientras que el tramo final de los jubilados de la mínima concluye este viernes 20 de noviembre (luego de que los DNI terminados en 0 y 1 cobraran el 11 y 12, y los terminados en 2, 3 y 4 el viernes 13), quienes perciben haberes superiores al mínimo deberán aguardar hasta la próxima semana.

Debido al feriado del lunes 23 de noviembre, el calendario para las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo comenzará el martes 24 de noviembre. Para verificar el día exacto de depósito y descargar el recibo de haberes, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, dentro de las secciones Cobros y Jubilaciones y Pensiones.

Calendario de cobro de noviembre de 2026 (Jubilados y pensionados de la mínima - Tramo final)

  • DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre.

  • DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre.

  • DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre.

  • DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre.

  • DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre.

En pocas palabras

  • ANSES: Reanudó pagos con actualización del 1,93% e incluye bono de $70.000 para jubilados de la mínima.
  • AUH y AUE: Cobran bruto $159.611 y neto de bolsillo $127.688,80 por hijo con retención del 20%.
  • Cronograma: Se detalla el calendario de pagos por terminación de DNI hasta el 25 de noviembre, incluyendo feriado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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