Reino Unido: como Caín y Abel, la nueva disputa entre los hermanos herederos al trono, William y Harry

Harry o William. La rivalidad y competencia entre los hermanos, hijos de Lady Di, no se detiene por nada. (foto: A24.com)

Dos viajes al mismo tiempo: ¿las fotos y los titulares para quien son?

El conflicto ya no se limita a sus diferencias personales y familiares: también se proyecta sobre sus actividades públicas, sus compromisos internacionales y la disputa por la atención mediática.

El príncipe Harry -que obtuvo una especie de "perdón" de su padre para regresar a Londres- realizó una visita sorpresa a Ucrania para promocionar en ese país en guerra, los juegos "Invictus" que patrocina desde hace años como mensaje de paz entre los pueblos.

Pero eso coincidió con la llegada de su hermano, el príncipe William, y Kate Middleton a la India para participar de una nueva edición del premio Earthshot. La superposición de ambos compromisos reavivó las versiones sobre una competencia por el protagonismo internacional entre los hijos del rey Carlos III, distanciados desde hace años. Para peor, es el primer viaje que los príncipes de Gales (Will y Kate) hacen juntos desde que Middleton tuviese que enfrentar un cáncer.

Harry en Ucrania con atletas discapacitados para los juegos "invictus". Kate en la India juega al cricket, el deporte más popular en ese país. ¿Quién es más carismático? (foto: A24.com)

Según el Daily Mail, es el quinto año consecutivo que alguna actividad de Harry coincide con fechas importantes del premio ambiental creado por William en 2020. El antecedente más recordado ocurrió en 2022 cuando se difundió el tráiler de la serie documental de Harry y Meghan en Netflix justo cuando William y Kate llegaban a Boston para la segunda entrega de Earthshot.

La visita de Harry a Ucrania fue su cuarto viaje al país desde la invasión rusa de 2022. En la ciudad de Lviv, el duque de Sussex se reunió con veteranos heridos, médicos y especialistas en rehabilitación. También visitó la clínica Superhumans, dedicada a la recuperación de personas afectadas por la guerra, y observó los entrenamientos de jugadores de rugby en silla de ruedas que aspiran a integrar el equipo ucraniano en los próximos Juegos Invictus, previstos para 2027 en Birmingham.

"Van a ganar la guerra y después estarán preparados para el éxito", les dijo a los ucranianos, y con eso, ganó todas las primeras planas de los diarios y prensa de la realeza británica. Justo cuando William y Kate llegaban a la India en un viaje oficial al país más poblado de la tierra.

El viaje generó críticas de comentaristas de la realeza británica. Algunos interpretaron la coincidencia como un intento de Harry de competir por los titulares con William. Otros señalaron que los Sussex tienen una agenda propia y que no necesariamente buscan interferir en los compromisos de la familia real.

William, el hermano mayor, en la India

Mientras tanto, William y Kate iniciaron en Mumbai una gira de tres días por India, que incluye otra edición de la entrega de los premios Earthshot y una reunión con el primer ministro Narendra Modi. Es, además, su primera visita oficial conjunta al exterior en cuatro años.

Entonces, la pregunta para los medios que siguen a la realeza es: ¿Para quién es la primera plana? ¿Y la mejor foto?

Hermanos, concuñadas, antes amigos, ahora, irremediablemente separados. La Casa Windsor tiene su propia "grieta". (foto: A24.com)

De los fabulosos 4 a los dos hermanos separados por la rivalidad

Como si el apodo de los Beatles les cayera justo, en un principio, cuando Kate, Meghan, William y Harry aparecían juntos, la renovación y aire nuevo de la realeza británica brillaba. Pero duró poco. La mujeres dejaron de hablarse y luego se supo que los hermanos ya no eran inseparables. Al contrario, se alejaron el uno del otro.

Cuando murió la reina Isabel II tardaron tanto en avisarle a Harry, que cuando llegó, su abuela ya había fallecido. Y las pocas veces que Harry regresó a Londres vio a su padre el nuevo rey Carlos III, pero con William, nada de nada.