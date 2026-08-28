Jubilados de ANSES que superan la mínima: confirman las fechas de cobro por DNI.

Bono proporcional: lo perciben quienes tienen un básico superior a la mínima ($419.775,93) pero inferior al límite de $489.775,93 , cobrando la diferencia exacta para alcanzar dicho importe.

Sin bono extraordinario: quienes superan un haber básico de $489.775,93 cobran exclusivamente su ingreso mensual actualizado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y verificar la fecha de cobro en Mi ANSES?

Para revisar la liquidación detallada y las retenciones antes de concurrir a la sucursal, el beneficiario debe seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial Mi ANSES o a la aplicación móvil con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse al menú "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" o "Cuándo y dónde cobro".

El sistema detallará los conceptos liquidados, los descuentos de la obra social y el banco asignado.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para el cierre de agosto?

El cronograma oficial de la ANSES para los haberes superiores a la mínima finaliza con el siguiente esquema: