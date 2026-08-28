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Jubilados de ANSES que superan la mínima: confirman las fechas de cobro por DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con los pagos de la última semana de agosto tras la suba por movilidad del 1,89%. Las acreditaciones bancarias alcanzan a los haberes más altos y al seguro de desempleo.

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Jubilados de ANSES que superan la mínima: confirman las fechas de cobro por DNI.

Jubilados de ANSES que superan la mínima: confirman las fechas de cobro por DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida hoy haberes de hasta $2.824.694,49 brutos para los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima en agosto tras la actualización del 1,89%. Los depósitos quedan habilitados en las cuentas bancarias asignadas para su extracción en efectivo o compras con débito.

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El cronograma del organismo previsional se completa en las entidades financieras de todo el país junto con el tramo final de la prestación por desempleo.

¿Quiénes tienen fecha de cobro confirmada este viernes 28 de agosto?

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Jubilados de ANSES que superan la mínima: confirman las fechas de cobro por DNI

Este viernes 28 de agosto de 2026 cobran sus haberes las siguientes terminaciones de documento:

  • Jubilaciones y pensiones que superan la mínima: titulares con DNI terminados en 6 y 7.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1): beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9 (cierre del calendario mensual).

  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): disponible para todas las terminaciones de DNI.

  • Asignaciones Familiares de PNC: habilitado para todas las terminaciones de documento.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar con bono proporcional en agosto?

El adicional de contención económica para los haberes superiores opera según la siguiente escala:

  • Bono proporcional: lo perciben quienes tienen un básico superior a la mínima ($419.775,93) pero inferior al límite de $489.775,93, cobrando la diferencia exacta para alcanzar dicho importe.

  • Sin bono extraordinario: quienes superan un haber básico de $489.775,93 cobran exclusivamente su ingreso mensual actualizado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y verificar la fecha de cobro en Mi ANSES?

Para revisar la liquidación detallada y las retenciones antes de concurrir a la sucursal, el beneficiario debe seguir estos pasos:

  • Ingresar al portal oficial Mi ANSES o a la aplicación móvil con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Dirigirse al menú "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" o "Cuándo y dónde cobro".

  • El sistema detallará los conceptos liquidados, los descuentos de la obra social y el banco asignado.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas para el cierre de agosto?

El cronograma oficial de la ANSES para los haberes superiores a la mínima finaliza con el siguiente esquema:

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES: Confirman fechas de cobro para jubilados y pensionados que superan la mínima en agosto.
  • Actualización: Los haberes se liquidan tras una suba por movilidad del 1,89%, alcanzando montos de hasta $2.824.694,49.
  • Consultas: Los beneficiarios pueden verificar su recibo y fecha de cobro a través de Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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