ANSES: cuánto cobra la PUAM en agosto y cómo solicitarla si no podés jubilarte

Haber mensual: $335.820,74.

$335.820,74. Bono extraordinario: $70.000.

$70.000. Total: $405.820,74.

El pago se realiza de acuerdo con el calendario establecido por ANSES según la terminación del DNI.

Calendario de pago de la PUAM en agosto

Las fechas de cobro previstas para los titulares de la PUAM son:

DNI terminado en 0: 10 de agosto .

. DNI terminado en 1: 11 de agosto .

. DNI terminado en 2: 12 de agosto .

. DNI terminado en 3: 13 de agosto .

. DNI terminado en 4: 14 de agosto .

. DNI terminado en 5: 18 de agosto .

. DNI terminado en 6: 19 de agosto .

. DNI terminado en 7: 20 de agosto .

. DNI terminado en 8: 21 de agosto .

. DNI terminado en 9: 24 de agosto.

Quiénes pueden solicitar la PUAM

La prestación está destinada a personas que tengan 65 años o más y que no puedan acceder a una jubilación ordinaria por no reunir los requisitos correspondientes.

Además de la edad, ANSES establece determinadas condiciones de residencia y compatibilidad con otros beneficios.

En el caso de argentinos nativos o naturalizados, se deben acreditar al menos 10 años de residencia en el país inmediatamente anteriores a la solicitud.

Para los extranjeros, se exige una residencia mínima de 20 años en Argentina, de los cuales al menos 10 deben ser inmediatamente anteriores al pedido de la prestación.

También es necesario:

Mantener la residencia en el país.

No cobrar ni tener derecho a una jubilación o pensión de un organismo nacional, provincial o municipal.

No recibir una prestación o seguro por desempleo.

ANSES considera que el requisito de residencia se incumple cuando el titular permanece fuera de la Argentina durante más de 90 días corridos.

Antes de otorgar la prestación, el organismo verifica que el solicitante cumpla con todas las condiciones.

ANSES habilitó el cobro de $405.820 en agosto: cómo saber si te corresponde.

Cómo tramitar la PUAM en ANSES

El trámite es gratuito y no requiere gestores ni intermediarios.

Una de las alternativas es iniciar la solicitud de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Antes de comenzar, es importante verificar que los datos personales, familiares y de contacto estén correctamente registrados y actualizados.

Si ANSES detecta alguna inconsistencia, puede solicitar documentación adicional para acreditar la información declarada.

También existe la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial. En ese caso, es necesario solicitar un turno previamente y concurrir a una oficina de ANSES con el DNI y la documentación correspondiente.

Una vez iniciado el expediente, el estado de la solicitud puede consultarse desde Mi ANSES.

Si el beneficio es aprobado, el organismo informa la fecha y el lugar de cobro asignados.

Qué beneficios tienen los titulares de la PUAM

La PUAM no solamente contempla un ingreso mensual. Sus titulares también cuentan con cobertura médica de PAMI y pueden acceder a las asignaciones familiares que correspondan.

Entre ellas se encuentran las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, cónyuge y la Ayuda Escolar Anual, de acuerdo con las condiciones vigentes para cada beneficio.

Sin embargo, existe una diferencia importante respecto de una jubilación ordinaria: la PUAM no genera una pensión derivada para el cónyuge o conviviente cuando fallece el titular.

La prestación se extingue con el fallecimiento del beneficiario. No obstante, los familiares que cumplan con las condiciones correspondientes pueden solicitar el Subsidio de Contención Familiar.