Tini Stoessel sorprendió al mostrar el lujoso anillo que Rodrigo De Paul eligió para pedirle casamiento

Pero lo cierto es que la joya tampoco pasó desapercibida. Se trata de un delicado anillo de brillantes, que la cantante exhibió frente a cámara y que rápidamente captó la atención de quienes siguen cada detalle de su relación con el futbolista.

De todos modos, esta no fue la primera oportunidad en la que Tini dejó ver públicamente el accesorio. El anillo ya había aparecido tiempo atrás en una publicación realizada por Rodrigo De Paul, cuando el mediocampista compartió una imagen en la que se podía observar la mano izquierda de su pareja.

En aquella fotografía, el detalle estaba precisamente en el dedo anular de la cantante, donde llevaba colocado el anillo de brillantes. Aunque en ese momento la imagen había despertado todo tipo de comentarios y especulaciones, ahora la propia Tini Stoessel confirmó que se trata de una joya vinculada a su compromiso.

El viaje a París, además, marcó otro momento importante dentro de los preparativos. Allí, la cantante realizó la primera prueba de su vestido de novia, una instancia que decidió compartir parcialmente mediante el vlog que publicó en sus redes sociales.

Así, entre imágenes de la capital francesa, la prueba del vestido y el esperado primer plano de su anillo, Tini Stoessel puso fin al hermetismo y confirmó que se prepara para dar uno de los pasos más importantes junto a Rodrigo De Paul. La frase “Me caso” fue suficiente para anunciar oficialmente que la pareja tendrá boda.

Cuál fue la reacción de Rodrigo de Paul ante el video de Tini Stoessel confirmando el casamiento

El anuncio de Tini Stoessel sobre su próximo casamiento con Rodrigo De Paul generó una inmediata reacción del futbolista, quien no ocultó la enorme felicidad que siente por el importante paso que darán juntos. A través de sus redes sociales, el jugador de Inter Miami y de la Selección Argentina le dedicó unas románticas palabras a su futura esposa.

Conmovido por el momento que atraviesan, Rodrigo De Paul expresó el enorme deseo que tiene de vivir la boda junto a la cantante y aseguró: "Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo".

Pero el futbolista no se quedó solamente con ese mensaje y volvió a manifestar públicamente sus sentimientos por Tini. En otra historia que compartió desde sus redes sociales, destacó el valor de construir un proyecto de vida en pareja y acompañarse mutuamente.

"Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo", escribió Rodrigo De Paul, dejando en claro la emoción que le provoca esta nueva etapa que comenzará junto a Tini Stoessel y que tendrá como protagonista a la esperada boda.