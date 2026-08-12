A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
DE ENSUEÑO

Tini Stoessel sorprendió al mostrar el lujoso anillo que Rodrigo De Paul eligió para pedirle casamiento

En medio de la esperada confirmación de su boda con el futbolista, Tini Stoessel compartió en las redes la millonaria sortija de compromiso. Mirá.

12 ago 2026, 12:10
Banner seguínos en google Primicias Ya
Tini Stoessel sorprendió al mostrar el lujoso anillo que Rodrigo De Paul eligió para pedirle casamiento

Tini Stoessel sorprendió al mostrar el lujoso anillo que Rodrigo De Paul eligió para pedirle casamiento

Tini Stoessel sorprendió al mostrar el lujoso anillo que Rodrigo De Paul eligió para pedirle casamiento

Tini Stoessel sorprendió al mostrar el lujoso anillo que Rodrigo De Paul eligió para pedirle casamiento

Después de varios meses en los que eligieron mantener su relación alejada de las confirmaciones públicas, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul dieron un paso más en su historia de amor. En las últimas horas, la cantante finalmente confirmó que habrá casamiento y lo hizo de una manera muy especial: a través de un video que compartió con sus seguidores.

La artista publicó en su cuenta de Instagram un vlog en el que registró parte del viaje que realizó a París, una escapada que tuvo como uno de sus momentos centrales la primera prueba del vestido de novia. De esta manera, Tini dejó ver que los preparativos para la boda ya comenzaron y permitió que sus fanáticos fueran testigos de algunos detalles de esta nueva etapa.

Leé también

Se conoció por qué Tini Stoessel no invitó a sus padres al casamiento con Rodrigo De Paul

Se conoció por qué Tini Stoessel no invitó a sus padres al casamiento con Rodrigo De Paul

Sin embargo, hubo un elemento que rápidamente se llevó todas las miradas. Antes de mostrar imágenes de su viaje y de los preparativos, la cantante decidió comenzar la filmación luciendo el anillo de compromiso que le entregó Rodrigo De Paul para pedirle que se su esposa.

Con una contundente frase, Tini Stoessel despejó cualquier duda respecto de los rumores que habían circulado durante los últimos meses: “Me caso”. Así, la intérprete de “La Triple T” confirmó públicamente una noticia que era esperada por sus más de 21 millones de seguidores en Instagram.

Pero lo cierto es que la joya tampoco pasó desapercibida. Se trata de un delicado anillo de brillantes, que la cantante exhibió frente a cámara y que rápidamente captó la atención de quienes siguen cada detalle de su relación con el futbolista.

De todos modos, esta no fue la primera oportunidad en la que Tini dejó ver públicamente el accesorio. El anillo ya había aparecido tiempo atrás en una publicación realizada por Rodrigo De Paul, cuando el mediocampista compartió una imagen en la que se podía observar la mano izquierda de su pareja.

En aquella fotografía, el detalle estaba precisamente en el dedo anular de la cantante, donde llevaba colocado el anillo de brillantes. Aunque en ese momento la imagen había despertado todo tipo de comentarios y especulaciones, ahora la propia Tini Stoessel confirmó que se trata de una joya vinculada a su compromiso.

El viaje a París, además, marcó otro momento importante dentro de los preparativos. Allí, la cantante realizó la primera prueba de su vestido de novia, una instancia que decidió compartir parcialmente mediante el vlog que publicó en sus redes sociales.

Así, entre imágenes de la capital francesa, la prueba del vestido y el esperado primer plano de su anillo, Tini Stoessel puso fin al hermetismo y confirmó que se prepara para dar uno de los pasos más importantes junto a Rodrigo De Paul. La frase “Me caso” fue suficiente para anunciar oficialmente que la pareja tendrá boda.

Cuál fue la reacción de Rodrigo de Paul ante el video de Tini Stoessel confirmando el casamiento

El anuncio de Tini Stoessel sobre su próximo casamiento con Rodrigo De Paul generó una inmediata reacción del futbolista, quien no ocultó la enorme felicidad que siente por el importante paso que darán juntos. A través de sus redes sociales, el jugador de Inter Miami y de la Selección Argentina le dedicó unas románticas palabras a su futura esposa.

Conmovido por el momento que atraviesan, Rodrigo De Paul expresó el enorme deseo que tiene de vivir la boda junto a la cantante y aseguró: "Sueño con ese día todos los días de mi vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo".

Pero el futbolista no se quedó solamente con ese mensaje y volvió a manifestar públicamente sus sentimientos por Tini. En otra historia que compartió desde sus redes sociales, destacó el valor de construir un proyecto de vida en pareja y acompañarse mutuamente.

"Porque construir juntos es la forma más linda de amar. Te amo", escribió Rodrigo De Paul, dejando en claro la emoción que le provoca esta nueva etapa que comenzará junto a Tini Stoessel y que tendrá como protagonista a la esperada boda.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Tini Stoessel Rodrigo De Paul

Lo más visto