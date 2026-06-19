AUE de ANSES: confirman las escalas oficiales de julio con aumento y el extra por leche

¿Cómo funciona el cobro del Complemento Leche junto a la AUE?

Las titulares de la AUE acceden en el mismo cronograma al beneficio del Complemento Leche, enmarcado en el Plan de los Mil Días de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este adicional monetario, que también recibe la actualización del 2,1% por movilidad mensual, se adjudica de forma directa para asegurar la provisión de alimentos esenciales.

Al procesarse de manera cruzada con los padrones de los centros de salud pública, la entrega de este extra económico no requiere gestiones burocráticas presenciales en las oficinas del Estado. Las embarazadas pueden auditar las sumas liquidadas en la plataforma oficial del organismo, lo que facilita un control transparente sobre los adicionales nutricionales otorgados por el Ministerio de Capital Humano.

¿Cómo chequear los detalles de liquidación en la plataforma virtual?

Las beneficiarias pueden ingresar al aplicativo oficial Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar el estado de su pago. El portal de la seguridad social detalla de forma anticipada los conceptos brutos y netos fijados para el período de julio de 2026.

Fechas de cobro: días de pago de la AUE de ANSES en julio de 2026

Las jornadas de depósito bancario se organizaron siguiendo la terminación del documento de identidad del titular, implementándose bajo el siguiente cronograma: