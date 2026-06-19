ANSES: el Gobierno oficializó la jubilación en julio con bono de $70.000 y aumento

¿A cuánto llega la jubilación máxima que paga la ANSES?

El decreto firmado por el Poder Ejecutivo establece que el reajuste del 2,1% por movilidad también alcanza a los haberes más altos del sistema previsional. Con esta actualización periódica, el tope máximo de las jubilaciones ordinarias que administra el organismo se elevará a un techo bruto cercano a los $2.771.478,31.

Este grupo de altos ingresos no percibe el refuerzo de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene el mismo porcentaje de indexación mensual sobre sus haberes base. Los desgloses de las retenciones correspondientes a la obra social PAMI se aplican de forma automatizada sobre estos nuevos montos que rigen para el próximo ciclo.

¿Cómo ver el recibo de sueldo digital desde el celular?

Los adultos mayores pueden ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar la liquidación de julio de 2026 de manera anticipada. El aplicativo permite descargar el comprobante oficial para constatar que se hayan cargado correctamente todos los conceptos del mes.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se distribuyeron siguiendo el orden habitual del último número del documento de identidad de los titulares: