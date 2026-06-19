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ANSES: el Gobierno oficializó la jubilación en julio con bono de $70.000 y aumento

Se oficializó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las jubilaciones de todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la suba por movilidad y mantendrá el plus de emergencia para los haberes más bajos.

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ANSES: el Gobierno oficializó la jubilación en julio con bono de $70.000 y aumento

ANSES: el Gobierno oficializó la jubilación en julio con bono de $70.000 y aumento

El Gobierno, a través del Ministerio de Economía, ratificó el nuevo esquema de ingresos para el sector pasivo que entrará en vigencia el mes que viene. Tras el último dato oficial de inflación publicado por el INDEC, el Estado aplicará un incremento del 2,1% en todas las prestaciones del sistema general. Esta medida busca acompañar la evolución de los precios del último período y se acreditará de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

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La resolución detalla los montos definitivos que recibirán los adultos mayores según sus escalas de aportes. Los jubilados de ANSES en julio verán la actualización reflejada en sus recibos de sueldo habituales sin necesidad de hacer trámites o validaciones presenciales en las oficinas de atención, permitiendo que el dinero quede disponible desde el día asignado por el Documento Nacional de Identidad.

¿Cuánto van a cobrar los jubilados de la mínima en julio de 2026?

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ANSES: el Gobierno oficializó la jubilación en julio con bono de $70.000 y aumento

El haber básico de los jubilados de ANSES pasará a ser de $411.867,96 debido al ajuste mensual por inflación. A esa cifra se le sumará de forma unificada el bono extraordinario de $70.000 que las autoridades decidieron mantener para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del padrón contributivo nacional.

De esta manera, el piso mínimo que garantiza el Estado para que ningún beneficiario de la escala inferior quede desprotegido será de $481.867,96 netos de bolsillo. El extra monetario no remunerativo se deposita de oficio junto con los haberes regulares, facilitando el retiro total en las terminales electrónicas de todas las entidades bancarias.

¿A cuánto llega la jubilación máxima que paga la ANSES?

El decreto firmado por el Poder Ejecutivo establece que el reajuste del 2,1% por movilidad también alcanza a los haberes más altos del sistema previsional. Con esta actualización periódica, el tope máximo de las jubilaciones ordinarias que administra el organismo se elevará a un techo bruto cercano a los $2.771.478,31.

Este grupo de altos ingresos no percibe el refuerzo de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene el mismo porcentaje de indexación mensual sobre sus haberes base. Los desgloses de las retenciones correspondientes a la obra social PAMI se aplican de forma automatizada sobre estos nuevos montos que rigen para el próximo ciclo.

¿Cómo ver el recibo de sueldo digital desde el celular?

Los adultos mayores pueden ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social para revisar la liquidación de julio de 2026 de manera anticipada. El aplicativo permite descargar el comprobante oficial para constatar que se hayan cargado correctamente todos los conceptos del mes.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se distribuyeron siguiendo el orden habitual del último número del documento de identidad de los titulares:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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