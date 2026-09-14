Una adolescente de 14 años lucha por su vida tras recibir un disparo en la cabeza: la hipótesis sobre el "juego" con su novio

Cómo sigue la investigación por el disparo a la adolescente

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió atención médica y fue estabilizada. Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue derivada al Hospital Materno Infantil, donde permanece internada en terapia intensiva.

Su estado de salud es crítico. Según contó Matías, otro de sus primos, la adolescente sufrió un nuevo paro cardíaco y los médicos les informaron que la bala quedó alojada en una zona central del cerebro. “Luz está mal, está peleando por su vida. Nos dijeron que la había agarrado otro paro cardíaco y su estado es muy crítico porque la bala está alojada en el medio del cerebro”, relató el joven a un móvil de A24.

El primo también explicó que la familia todavía desconoce cómo llegó el arma a la vivienda y qué ocurrió antes del disparo. “Lo único que sabemos es que ella estaba con su novio en la casa de uno de los primos, no sabemos de dónde salió el arma, no sabemos absolutamente nada”, contó Matías.

Según su relato, la familia recibió de parte de la Policía la información de que el adolescente se había entregado después del episodio y que un vecino había entregado el arma.

“Nosotros desde que pasó eso estamos acá, no hemos vuelto al barrio. La Policía nos dijo que el chico se había entregado y que el arma lo había entregado un vecino", agregó.

La causa quedó en manos de la Justicia de menores

Tras el hecho intervino personal de la Comisaría 16° y luego tomó participación la Fiscalía. Como tanto la víctima como el adolescente señalado como responsable son menores de edad, la investigación quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

La fiscal Mariana Baqueiro caratuló provisoriamente el expediente como homicidio en grado de tentativa, mientras se intenta establecer cómo se produjo el disparo y cuál fue la intención del adolescente al manipular el arma.

La Justicia caratuló la causa como homicidio en grado de tentativa y busca determinar qué ocurrió dentro de la vivienda. (Foto: archivo).

En paralelo, los investigadores buscan determinar de dónde salió la pistola Colt calibre .32 y por qué se encontraba en la vivienda. También deberán establecer si el disparo fue consecuencia de una manipulación accidental, de un juego con el arma o si existió una intención deliberada de atacar a la adolescente.

Mientras avanza la investigación, la familia permanece pendiente de la evolución de la joven y comenzó a difundir un pedido de acompañamiento y una cadena de oración debido a su delicado estado de salud.