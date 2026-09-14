La fuerte confesión de Diego Leuco tras exponer su intimidad con Sofi Martínez: “Me daba..."

“Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, expresó Diego, haciendo referencia a la gran cantidad de fragmentos de la entrevista que comenzaron a circular en redes.

En ese sentido, explicó que prefirió mantenerse al margen de las repercusiones para no tomar una dimensión todavía mayor de lo sucedido: “No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”.

De todos modos, el conductor destacó que los mensajes que alcanzó a ver fueron positivos y estuvieron cargados de afecto. “Lo poquito que vi, porque obviamente te va llegando, es muy buena onda y muy linda la repercusión”, aseguró.

Además, admitió que algunas de las reacciones que aparecieron en internet lograron sacarle una sonrisa. “Vi muchas cositas graciosas también, que a mí me dan un poquito de vergüenza, pero lo disfruté”, reconoció.

Finalmente, Diego Leuco resumió sus sensaciones con una reflexión sobre la exposición personal que tuvo junto a su expareja: “A veces pasa que uno siente vergüenza por algo, pero igual la pasa bien”.

Y cerró con una confesión que permitió entender cuánto lo movilizó el encuentro: “Siento que me moría de vergüenza porque creo que es la primera vez en la vida que no estoy en un lugar en un programa 100% cómodo y bajo mi control”.

Diego Leuco y Sofía Martínez: ocho años, dos etapas y un “destiempo” que marcó el final

La historia de amor entre Diego Leuco y Sofía Martínez fue una de las más seguidas en los últimos años por los fans del espectáculo y el periodismo deportivo. Lo que comenzó como un flechazo entre colegas se transformó en una relación intermitente que, según confesaron ambos, abarcó casi ocho años en total.

La pareja transitó dos etapas bien definidas: un primer año de noviazgo y, tras un reencuentro, otros dos años y medio juntos. Desde el inicio, la convivencia fue rápida: se mudaron al departamento de soltero de él y compartieron viajes por el sur y la costa argentina, además de escapadas al exterior, como San Francisco y Los Ángeles. Incluso se cruzaron en Qatar, cuando ella cubría el Mundial y él viajó como turista.

Sin embargo, la relación no estuvo exenta de crisis. En octubre de 2023 confirmaron su primera separación tras cerca de dos/tres años de relación continua. Volvieron a intentarlo, pero en 2024 pusieron punto final de manera definitiva.

El motivo de la ruptura, según reveló Sofía en un reciente encuentro televisivo, fue un “destiempo” emocional: “Cuando yo estaba más full él no tanto y cuando él sí estaba, yo no tanto”. A eso se sumó la priorización de sus carreras profesionales y la sensación de no estar en sintonía en los momentos clave.

A pesar del adiós romántico, ambos mantuvieron un buen vínculo y hasta volvieron a trabajar juntos frente a cámara ayer domingo en La Peña de Morfi, reavivando el interés por una historia que, aseguran, guardarán con cariño por siempre.