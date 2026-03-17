La buena noticia de ANSES: cuánto cobrarán en abril los jubilados con 30 años de aportes

En concreto, el sistema utiliza los últimos 120 salarios percibidos, es decir, los correspondientes a los diez años previos a la jubilación. Este criterio busca evitar distorsiones y reflejar con mayor precisión la etapa final de la vida laboral, donde generalmente se alcanzan los ingresos más altos.

El procedimiento es claro. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) suma todos esos salarios y luego divide el resultado por 120. De esta manera se obtiene un promedio mensual actualizado.

Un punto clave es que en este cálculo no se incluye el aguinaldo. Es decir, solo se consideran los sueldos mensuales habituales, lo que puede generar una diferencia respecto a la percepción real de ingresos del trabajador durante esos años.

Jubilados_ANSES

La actualización de salarios: el cambio que impactó desde 2025

Una vez obtenido el promedio salarial, ese valor no se aplica directamente. Antes debe ajustarse mediante un índice oficial que refleje la evolución económica.

Hasta hace poco, este ajuste se realizaba con un mecanismo determinado, pero desde diciembre de 2025 se implementó un nuevo sistema. A partir de una disposición del Ministerio de Capital Humano, se estableció un índice combinado que modificó el cálculo.

Este nuevo coeficiente toma como referencia dos variables:

El RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables)

El índice de movilidad jubilatoria

Ambos indicadores se promedian para generar un valor que busca representar de manera más equilibrada la evolución de los salarios y las actualizaciones del sistema previsional.

El objetivo fue claro: lograr que el haber inicial de los jubilados esté más alineado con los ingresos de los trabajadores activos. De este modo, se intenta reducir la brecha entre quienes se retiran y quienes continúan en actividad.

Este cambio comenzó a aplicarse a todas las personas que accedieron al beneficio previsional desde diciembre de 2025 en adelante.

Qué ocurre si se aportó más de 30 años

El sistema previsional argentino no solo contempla el mínimo de 30 años de aportes, sino que también reconoce el esfuerzo de quienes trabajaron durante más tiempo.

En estos casos, se aplica un adicional sobre el haber inicial. Por cada año extra de aportes, se suma un 1% adicional al cálculo base.

Sin embargo, este beneficio tiene un límite. El incremento máximo permitido es del 15%, lo que equivale a un total de 45 años de aportes computables.

Esto significa que una persona que haya trabajado, por ejemplo, 35 años, recibirá un 5% extra sobre su haber. En cambio, quien haya superado los 45 años no obtendrá incrementos adicionales más allá del tope establecido.

Este reconocimiento busca incentivar la permanencia en el mercado laboral y premiar las trayectorias más extensas.

Cuánto cobrarán los jubilados desde abril de 2026

El panorama previsional también se actualizó en términos de montos. A partir de abril de 2026, las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento del 2,89%.

Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que se actualiza mensualmente en función de la inflación. En este caso, el aumento se basó en la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a febrero, publicado por el INDEC.

Con esta actualización, los valores quedaron definidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $380.286,25

Jubilación mínima con bono: $450.286,25

El bono extraordinario continuará otorgándose en su totalidad a quienes perciben la jubilación mínima. Este refuerzo busca compensar la pérdida de poder adquisitivo frente al avance de la inflación.

Por otro lado, quienes cobren montos superiores recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido. Aquellos que superen ese tope quedarán excluidos del refuerzo.