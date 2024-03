La LISTA DE MEDICAMENTOS de PAMI que NO VAS A TENER QUE PAGAR

Según lo establecido por el organismo, aquellos jubilados y pensionados que no cuenten con una cobertura médica prepaga podrán obtener los remedios de manera gratuita, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.



Entre estos requisitos se encuentra tener un ingreso igual o menor a 1,5 haberes previsionales mínimos, no poseer más de un inmueble ni vehículos de lujo con menos de 10 años de antigüedad, y no estar afiliado a un sistema de medicina prepaga.

pami.jpg Cuáles son los medicamentos que cubre PAMI en marzo 2024

Lista de medicamentos gratuitos del PAMI: