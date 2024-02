PAMI: dónde se pueden retirar los medicamentos gratuitos

Según establece PAMI oficialmente, el retiro de los medicamentos gratis en farmacia, con cobertura de la obra social, puede gestionarse con:

La receta electrónica de color blanco .

. La receta manual celeste debidamente activada.

Es importante recordar a los afiliados de PAMI que las recetas celestes no activadas no son aceptadas en farmacias, por lo que no podrán retirarse los medicamentos gratis.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI pueden consultar si su receta celeste está activada en la siguiente dirección web: www.pami.org.ar/validadordereceta

Cómo solicitar los medicamentos gratis de PAMI

Solicitud Personal : el afiliado puede completar el trámite por sí mismo.

: el afiliado puede completar el trámite por sí mismo. Apoderado/a : en caso de que el afiliado no pueda realizar el trámite, un apoderado autorizado puede hacerlo.

: en caso de que el afiliado no pueda realizar el trámite, un apoderado autorizado puede hacerlo. Familiar : un familiar cercano también puede realizar la solicitud en nombre del afiliado.

: un familiar cercano también puede realizar la solicitud en nombre del afiliado. Documentación necesaria: DNI, la receta médica, y una declaración jurada. En caso de necesitar más de 4 medicamentos por subsidio social, se debe presentar un formulario específico.

La solicitud puede realizarse de manera online o en la agencia local de PAMI, preferentemente con turno previo para una mejor atención