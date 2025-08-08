Los beneficiarios de ANSES que pueden pedir este crédito exprés en minutos

Este alcance permite que millones de personas tengan acceso a un crédito sin los requisitos duros de la banca tradicional.

ANSES PRESTAMOS CUENTA DNI.jpg

Requisitos mínimos: casi sin papeles

Una de las razones por las que este crédito gana popularidad es que pide lo justo y necesario. Los solicitantes deben:

Ser titulares de AUH o SUAF .

Tener entre 18 y 65 años .

Contar con DNI argentino vigente .

Tener una cuenta bancaria con CBU activo y verificado .

Disponer de un teléfono celular con WhatsApp habilitado .

No estar en situación de Veraz negativo grave (se aceptan en muchos casos deudas menores o categorías 2 y 3).

No se pide recibo de sueldo ni historial crediticio previo.

Estos requisitos facilitan que personas con ingresos informales o que nunca accedieron a un préstamo bancario puedan conseguir financiamiento.

¿Dónde se solicita?

El crédito está disponible en varias plataformas, siendo Cuenta DNI del Banco Provincia una de las más populares. También se puede gestionar a través del home banking de bancos públicos o privados con montos más bajos pero tasas subsidiadas.

Además, muchas fintech y prestadores de créditos online ofrecen esta opción 100% digital, sin necesidad de acercarse a una sucursal. La clave está en que la acreditación es inmediata una vez aprobado el préstamo.

Montos disponibles para AUH y SUAF

Los topes dependen de la entidad financiera, pero en líneas generales:

AUH : desde $20.000 hasta $2.500.000 .

SUAF (incluidos monotributistas): hasta $3.000.000.

En algunos casos, los clientes nuevos acceden primero a montos más bajos, pero con un buen comportamiento de pago, pueden recibir aumentos automáticos.

También es posible elegir el plazo de pago: entre 6 y 36 cuotas, con simuladores online que muestran el valor final antes de confirmar.

Invertir $ 500.000 en Mercado Pago de Mercado Libre: cuánto gano

Cómo se transfiere el dinero

El proceso es automático y rápido:

Aprobación del crédito .

Depósito en el CBU informado al momento de la solicitud.

Generalmente, se utiliza el mismo CBU donde ANSES deposita la AUH o SUAF , pero se puede elegir cualquier otra cuenta activa a nombre del titular.

Acreditación en menos de 24 horas hábiles; en muchos casos, es inmediata.

Esto significa que un solicitante puede completar la gestión en la mañana y disponer del dinero esa misma tarde.

Paso a paso para pedir el crédito online

El trámite es sencillo y completamente digital:

Ingresar al sitio web o aplicación de la entidad que ofrece el préstamo.

Seleccionar “ Solicitá tu préstamo ” o “ Simulá tu crédito ”.

Completar datos personales : DNI, nombre, teléfono y correo electrónico.

Indicar el CBU donde se quiere recibir el dinero.

Subir foto del DNI (frente y dorso).

Validar identidad con selfie en tiempo real o código enviado por WhatsApp.

Revisar y aceptar los términos del contrato digital.

Esperar la aprobación automática .

Recibir el depósito directo en la cuenta bancaria.

¿Y si no tengo historial crediticio?

No es un impedimento. Este préstamo está pensado para personas fuera del sistema financiero tradicional. Incluso quienes figuran en Veraz por deudas menores pueden ser aprobados, aunque a veces con montos más bajos o tasas más altas.

Esta flexibilidad lo convierte en una opción real para familias que no pueden acceder a un banco tradicional, pero necesitan liquidez urgente.

Tasas de interés en agosto 2025

Las tasas varían según la entidad y el perfil crediticio:

Entre 80% y 120% TNA para préstamos personales sin garantía.

Tasas promocionales en bancos públicos o cooperativas para beneficiarios de AUH y SUAF.

Promociones con tasa 0% por los primeros 30 días en casos puntuales.

Es fundamental leer el Costo Financiero Total (CFT) antes de confirmar, para evitar sorpresas en el valor final de las cuotas.

Compatibilidad con beneficios sociales

Una de las mayores ventajas es que no interfiere con el cobro de la AUH, SUAF o Tarjeta Alimentar. Tampoco afecta otros programas como el Complemento Leche o el Plan 1000 Días.

El único consejo de los especialistas es no comprometerse con cuotas que superen la capacidad de pago, para evitar entrar en mora y perjudicar futuras aprobaciones.

En un año donde la inflación sigue presionando el bolsillo, la posibilidad de acceder a dinero rápido y sin requisitos complejos se convierte en un alivio para muchas familias. Desde pagar una deuda urgente, hasta cubrir gastos escolares o de salud, este tipo de préstamos gana terreno frente a la rigidez del sistema bancario tradicional.

Para quienes reciben beneficios de ANSES, representa una vía directa para financiarse sin perder sus asignaciones y sin la incertidumbre de trámites largos.

Qué tener en cuenta antes de pedirlo

Los especialistas en finanzas personales recomiendan:

Simular el crédito antes de aceptarlo.

Comparar tasas entre distintas entidades.

Calcular si la cuota no supera el 30% de los ingresos mensuales .

Elegir cuotas fijas para evitar aumentos imprevistos.

Si se gestiona con responsabilidad, puede ser una herramienta útil para atravesar momentos de presión económica.

El crecimiento de las plataformas de préstamos digitales y el uso masivo de cuentas con CBU permitió que, en pocos años, miles de beneficiarios de AUH, SUAF y Tarjeta Alimentar pudieran acceder a financiamiento sin depender de sucursales ni entrevistas bancarias.