Noche de alto voltaje en Gran Hermano: sanciones, fulminantes y una placa que dio un giro total

En paralelo, Jennifer “Pincoya” Torres ya estaba en la cuerda floja: fue sancionada y enviada directamente a placa tras un polémico episodio con Tamara Paganini, lo que generó fuerte repercusión tanto dentro como fuera de la casa.

Por su parte, Solange Abraham también había quedado nominada por votos, pero su inminente viaje a México para participar en La Casa de los Famosos la dejó momentáneamente fuera de competencia. Eso sí: cuando regrese, caerá automáticamente en placa.

Embed

¿Cómo quedó la placa de nominados tras la sexta gala de Gran Hermano 2026?

La séptima semana de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a apostar por la placa negativa y dejó un escenario completamente abierto. Luego de una gala cargada de votos cruzados, sanciones y decisiones estratégicas, ocho participantes quedaron en la cuerda floja: Pincoya, Titi, Nazareno, Daniela de Lucía, La Maciel, Lola, Brian Sarmiento y Manuel.

La votación estuvo marcada por una fuerte dispersión, aunque algunos nombres se repitieron y terminaron siendo determinantes. La Maciel, Nazareno y Daniela concentraron gran parte de los votos, mientras que otros jugadores como Brian y Lola también quedaron expuestos por la suma de nominaciones. Además, la jugada especial de Solange Abraham, con votos 3, 2 y 1 por decisión de la reciente eliminada, terminó inclinando la balanza en una placa que se armó voto a voto.

Con Martín como líder tras un cambio de último momento, la gala terminó de configurarse entre estrategias individuales y alianzas que empiezan a mostrarse con mayor claridad. Así, la casa entra en una nueva semana donde cualquier movimiento puede ser decisivo y donde el voto del público volverá a tener la última palabra.