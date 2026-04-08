Conmoción por el video completo del accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

Tras la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano (Telefe), luego de sufrir un fuerte accidente, el programa mostró el video completo de la caída. Las imágenes impactaron y generaron una fuerte conmoción entre los seguidores.
Ver las ultimas noticias en a24.com
En las últimas horas, en Gran Hermano se conocieron las imágenes completas del accidente que tuvo Andrea del Boca, un episodio que hasta ahora solo se había visto de manera parcial.
Tras la salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano (Telefe), luego de sufrir un fuerte accidente, el programa mostró el video completo de la caída. Las imágenes impactaron y generaron una fuerte conmoción entre los seguidores.
Tras el accidente, la actriz no pudo seguir en el reality, pese a que quería continuar en competencia. Luego de ser revisada por el equipo médico, se resolvió que lo más conveniente era que abandonara la casa para resguardar su salud. El impacto le provocó un fuerte golpe en el pecho y le dejó algunos dientes flojos, un cuadro que encendió las alarmas y terminó siendo determinante para que no pudiera continuar en el juego.
En el video que compartieron en la gala del 8 de abril se la ve visiblemente afectada, con signos del golpe y un estado de shock que impactó a todos. Dolorida y ensangrentada, la actriz apenas podía incorporarse mientras era asistida por sus compañeros.
En medio de ese momento, repitió una y otra vez una frase que llamó especialmente la atención y conmovió tanto a sus compañeros como al público: "Quiero a mi mamá". Sus palabras, dichas con angustia y fragilidad, reflejaron el impacto emocional del accidente y dejaron en evidencia la magnitud de lo que acababa de ocurrir.
Este martes en LAM (América TV) dieron a conocer el parte médico de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y el contenido del informe generó sorpresa en el panel.
Según detallaron, en el documento se consignó que “no se reconocen hallazgos en relación a patología traumática ”, una frase que rápidamente llamó la atención y abrió interrogantes sobre la gravedad del accidente que se vio en pantalla.
En ese mismo contexto, también se conoció un dato particular sobre su ingreso al centro de salud. De acuerdo a lo contado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la actriz fue registrada con un nombre diferente: “María del B”. “Así la internaron”, precisó el conductor, generando sorpresa entre los panelistas.
Más allá de lo que indica el parte, surgieron otras versiones sobre su estado. Karina Iavícoli explicó que, si bien Andrea ingresó por guardia, no fue necesario realizarle una cirugía ni suturas, aunque agregó: “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes ”.
Por su parte, Pilar Smith aportó una frase que sumó aún más suspenso al tema: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”.
Con todos estos elementos, en el programa se instaló el debate sobre lo ocurrido: mientras algunos sostienen que el accidente fue real pero no tan grave como parecía, otros se preguntan si pudo haber una sobreactuación en medio de la dinámica del reality.