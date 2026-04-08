Conmoción por el video completo del accidente de Andrea del Boca en Gran Hermano

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Qué dice el último parte médico de Andrea del Boca

Este martes en LAM (América TV) dieron a conocer el parte médico de Andrea del Boca tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), y el contenido del informe generó sorpresa en el panel.

Según detallaron, en el documento se consignó que “no se reconocen hallazgos en relación a patología traumática ”, una frase que rápidamente llamó la atención y abrió interrogantes sobre la gravedad del accidente que se vio en pantalla.

En ese mismo contexto, también se conoció un dato particular sobre su ingreso al centro de salud. De acuerdo a lo contado en el ciclo conducido por Ángel de Brito, la actriz fue registrada con un nombre diferente: “María del B”. “Así la internaron”, precisó el conductor, generando sorpresa entre los panelistas.

Más allá de lo que indica el parte, surgieron otras versiones sobre su estado. Karina Iavícoli explicó que, si bien Andrea ingresó por guardia, no fue necesario realizarle una cirugía ni suturas, aunque agregó: “Me dicen que se le habrían movido un par de dientes ”.

Por su parte, Pilar Smith aportó una frase que sumó aún más suspenso al tema: “Siempre hay misterio alrededor de Andrea”.

Con todos estos elementos, en el programa se instaló el debate sobre lo ocurrido: mientras algunos sostienen que el accidente fue real pero no tan grave como parecía, otros se preguntan si pudo haber una sobreactuación en medio de la dinámica del reality.