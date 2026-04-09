El enojo de Fabián Cubero con el marido de Nicole Neumann mientras Allegra estaba internada

Y luego describió la peculiar decisión de Poroto con ese regalo: “Ahí se suscitó una situación no agradable, porque Cubero cuando se estaban yendo de la clínica no la dejó llevarse las flores a la casa y le dijo ‘no que se las lleve tu mamá ’”.

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Qué dijo Allegra Cubero de Nicole Neumann y Fabián Cubero

La internación de Allegra Cubero durante el fin de semana generó un verdadero revuelo mediático, que terminó con la propia adolescente aclarando la situación y desmintiendo rumores.

Todo empezó en SQP (América TV), donde Nicolás Peralta y Ximena Capristo difundieron versiones cruzadas sobre quién había estado con Allegra en la clínica. Según comentaron, Fabián Cubero habría pasado las noches durmiendo en un sillón, mientras que Nicole Neumann solo habría permanecido unos minutos.

La adolescente salió rápidamente a aclarar todo con un descargo contundente. “Quiero aclarar que estuve internada (nada grave) tres días y medio. Mi mamá y mi papá me acompañaron todos los días”, escribió, detallando cómo se organizaron: “Mamá venía todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”.

Allegra también explicó la razón detrás de esta dinámica: “Mi mamá está con mi hermanito de 1 año, con el que tiene que quedarse y dormir”.

Sin rodeos, la joven apuntó contra los rumores: “Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces… eso es MENTIRA”, defendiendo con fuerza a Nicole. Además, respaldó el video que había generado polémica: “Mi mamá simplemente contó cómo fue su finde. Nombró la clínica porque estuvo ahí, no tiene nada de malo”.

Allegra Cubero

“No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa”. Y cerró con una frase que dejó todo claro: “Mamá como papá, siempre al lado mío”, cuestionó.