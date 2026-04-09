El enojo de Fabián Cubero con el marido de Nicole Neumann mientras Allegra estaba internada
La internación de Allegra se vio atravesada por la histórica disputa entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, y esta vez involucró a Manu Urcera, marido de la modelo, ya que el exfutbolista se habría molestado por un gesto del piloto hacia la joven.
9 abr 2026, 00:38
El enojo de Fabián Cubero con el marido de Nicole Neumann mientras Allegra estaba internada
En medio de la preocupación por la internación de Allegra, surgió una versión que volvió a encender la interna familiar. Según trascendió, Fabián Cubero habría tenido una reacción de destrato hacia Manu Urcera, actual marido de Nicole Neumann, a raíz de un regalo que el piloto le hizo a la menor.
Todo comenzó cuando la modelo apuntó contra Mica Viciconte al sugerir que el vínculo con sus tres hijas no sería el mejor, lo que desató una nueva polémica. Sus dichos generaron fuertes repercusiones, tanto en los medios como en redes sociales, donde el tema se instaló con fuerza.
A raíz de estas declaraciones, decidió salir a responder públicamente y fue tajante: negó esas versiones, defendió a su pareja y acusó a su ex de instalar un relato que, según su mirada, no refleja la realidad, incluso llegando a calificar su actitud como contradictoria.
Pero lo que más llamó la atención fue lo que contó Yanina Latorre en SQP(América), donde reveló un detalle que suma tensión al conflicto y que tiene como protagonistas a la menor y a su entorno familiar. Según explicó, todo se habría originado a partir de un gesto que el piloto tuvo con Allegra y que no habría caído bien en el exfutbolista: “Manu le mandó flores a la clínica, tengo las fotos ”.
Y luego describió la peculiar decisión de Poroto con ese regalo: “Ahí se suscitó una situación no agradable, porque Cubero cuando se estaban yendo de la clínica no la dejó llevarse las flores a la casa y le dijo ‘no que se las lleve tu mamá ’”.
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Qué dijo Allegra Cubero de Nicole Neumann y Fabián Cubero
La internación de Allegra Cubero durante el fin de semana generó un verdadero revuelo mediático, que terminó con la propia adolescente aclarando la situación y desmintiendo rumores.
Todo empezó en SQP (América TV), donde Nicolás Peralta y Ximena Capristo difundieron versiones cruzadas sobre quién había estado con Allegra en la clínica. Según comentaron, Fabián Cubero habría pasado las noches durmiendo en un sillón, mientras que Nicole Neumann solo habría permanecido unos minutos.
La adolescente salió rápidamente a aclarar todo con un descargo contundente. “Quiero aclarar que estuve internada (nada grave) tres días y medio. Mi mamá y mi papá me acompañaron todos los días”, escribió, detallando cómo se organizaron: “Mamá venía todo el día y papá venía a la tardecita y se quedaba a dormir conmigo”.
Allegra también explicó la razón detrás de esta dinámica: “Mi mamá está con mi hermanito de 1 año, con el que tiene que quedarse y dormir”.
Sin rodeos, la joven apuntó contra los rumores: “Me parece cualquiera que estén diciendo boludeces… eso es MENTIRA”, defendiendo con fuerza a Nicole. Además, respaldó el video que había generado polémica: “Mi mamá simplemente contó cómo fue su finde. Nombró la clínica porque estuvo ahí, no tiene nada de malo”.
“No puedo creer que hasta con situaciones serias quieran buscar problema e inventar cualquier cosa”. Y cerró con una frase que dejó todo claro: “Mamá como papá, siempre al lado mío”, cuestionó.