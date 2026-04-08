La tajante respuesta del representante de Charlotte Caniggia tras la separación de Roberto Storino: qué dijo

Por su parte, ante la consulta directa, Charlotte también respondió. En un intercambio de mensajes, le preguntaron: “Hola, Charlotte, te habla Máximo Calvo, periodista. Me enteré sobre tu separación con Roberto, ¿hay terceros en discordia? ¿Cuáles son los motivos de separación?”, a lo que contestó sin rodeos: “No hay terceros”.

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En la misma línea, Karina Iavícoli respaldó la información que circuló y aportó un dato puntual: “Me escribe una fuente y me dice ‘antes de que Charlotte viajara estuvo buscando departamento en la zona de Canning. Es verdad lo que dice Pepe. Porque antes de ese viaje, se los vio discutiendo muy mal en el restaurante que está al lado de una estación de servicio de Cañuelas. Visitó con una amiga varios departamentos para mudarse sola’”.

De este modo, mientras desde el entorno aseguran que la relación sigue en pie, las versiones sobre tensiones y movimientos recientes abren interrogantes sobre el verdadero presente de la pareja. Por ahora, sin confirmación oficial de ruptura, el vínculo entre Charlotte y Storino queda envuelto en dudas.

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Cómo es la historia de amor de Charlotte Caniggia y Roberto Storino

La relación entre Charlotte Caniggia y Roberto Storino se desarrolló, desde el comienzo, con una impronta muy distinta a la exposición habitual que rodea a la mediática, hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

A pesar de su perfil público y su vínculo constante con los medios, Charlotte eligió transitar este romance con discreción. Las apariciones en conjunto fueron contadas y siempre bajo una lógica clara: mantener la vida privada lo más resguardada posible.

En más de una oportunidad, la propia Charlotte destacó haber encontrado en Roberto a un compañero estable, con una vida completamente alejada del mundo del espectáculo. Empresario y de bajo perfil, Storino logró conectar con una versión más tranquila de la mediática.

Con el correr de los años, el vínculo se fue consolidando y también cambió la forma en que ella lo compartía. Sin perder del todo la reserva, comenzó a mostrarse más distendida y enamorada en redes sociales, donde dejó ver postales de viajes y momentos cotidianos juntos, reflejando una relación afianzada.