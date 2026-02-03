Tragedia en Villa Devoto: revelaron el desperfecto que causó la muerte de los hermanitos y la niñera

Horas después de la tragedia ocurrida en el barrio porteño de Villa Devoto, donde murieron dos hermanitos de 2 y 4 años junto a la niñera que los cuidaba, los investigadores lograron determinar la causa del fatal episodio.
Conmoción en el barrio de Villa Devoto por el inesperado deceso de dos hermanitos de 2 y 4 años y de la niñera que los cuidaba.
Según lo informado, los tres decesos se produjeron como consecuencia de una intoxicación por monóxido de carbono, provocada por una falla en la ventilación de un calefón instalado en el departamento ubicado sobre la calle Mercedes al 4400.
Las pericias realizadas por Policía Científica y Bomberos de la Ciudad establecieron que el calefón se encontraba en funcionamiento, pero que los gases de combustión no eran evacuados correctamente al exterior, lo que generó una acumulación de monóxido de carbono dentro de la vivienda.
Las mediciones efectuadas sobre el artefacto arrojaron resultados positivos de monóxido, lo que permitió descartar una fuga de gas.
Durante la inspección, los peritos detectaron además que un tramo del conducto de ventilación estaba obstruido con escombros, lo que impedía la correcta salida de los gases.
Los especialistas aclararon que la ventilación general del edificio funcionaba con normalidad y que el desperfecto se encontraba localizado en el sistema del departamento donde ocurrió la tragedia.
El dramático hecho ocurrió este lunes por la tarde, cuando la madre de los menores regresó de su trabajo y se encontró con los niños y la niñera en estado de inconsciencia. Ante los gritos de desesperación, la mujer fue asistida por vecinos.
En ese marco, se emitió una alerta a la Comisaría Vecinal 11B, situada a media cuadra del lugar, lo que permitió el rápido despliegue de un operativo de emergencia con personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos y ambulancias del SAME.
Al ingresar al inmueble, los médicos constataron que la empleada, de 32 años, ya había fallecido. En tanto, los dos niños fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde permanecieron internados en estado crítico.
Pese a los esfuerzos médicos, ambos menores murieron horas después. Según trascendió, la nena de 4 años había logrado ser estabilizada, pero posteriormente sufrió un paro cardíaco.
En paralelo a la investigación judicial, técnicos de Metrogas dispusieron el corte total del suministro de gas en todo el edificio, como medida preventiva. El servicio permanecía interrumpido hasta que se revisara la totalidad de las salidas de calefones de los departamentos.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del fiscal Marcelo Roma.