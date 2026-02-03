Tragedia en Villa Devoto: revelaron el desperfecto que causó la muerte de los hermanitos y la niñera

Durante la inspección, los peritos detectaron además que un tramo del conducto de ventilación estaba obstruido con escombros, lo que impedía la correcta salida de los gases.

Los especialistas aclararon que la ventilación general del edificio funcionaba con normalidad y que el desperfecto se encontraba localizado en el sistema del departamento donde ocurrió la tragedia.

Conmoción en Villa Devoto: el momento de la tragedia

El dramático hecho ocurrió este lunes por la tarde, cuando la madre de los menores regresó de su trabajo y se encontró con los niños y la niñera en estado de inconsciencia. Ante los gritos de desesperación, la mujer fue asistida por vecinos.

En ese marco, se emitió una alerta a la Comisaría Vecinal 11B, situada a media cuadra del lugar, lo que permitió el rápido despliegue de un operativo de emergencia con personal de la Policía de la Ciudad, Bomberos y ambulancias del SAME.

Al ingresar al inmueble, los médicos constataron que la empleada, de 32 años, ya había fallecido. En tanto, los dos niños fueron trasladados de urgencia al Hospital Zubizarreta, donde permanecieron internados en estado crítico.

Pese a los esfuerzos médicos, ambos menores murieron horas después. Según trascendió, la nena de 4 años había logrado ser estabilizada, pero posteriormente sufrió un paro cardíaco.

En paralelo a la investigación judicial, técnicos de Metrogas dispusieron el corte total del suministro de gas en todo el edificio, como medida preventiva. El servicio permanecía interrumpido hasta que se revisara la totalidad de las salidas de calefones de los departamentos.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del fiscal Marcelo Roma.