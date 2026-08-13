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HBO Max presenta el adelanto exclusivo de Linternas: mirás los primeros minutos de la serie

Los fanáticos ya pueden disfrutar de un primer vistazo al thriller policial protagonizado por Aaron Pierre y Kyle Chandler que se estrenará este domingo en HBO Max.

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HBO Max presenta el adelanto exclusivo de Linternas: mirás los primeros minutos de la serie. (Foto: Gentileza Prensa)

HBO Max presenta el adelanto exclusivo de Linternas: mirás los primeros minutos de la serie. (Foto: Gentileza Prensa)

En preparación para su gran estreno global este domingo, HBO Max comparte los primeros cinco minutos de la serie de DC Studios Linternas. Este adelanto es un regalo para todos los fans y lo pueden disfrutar a través del canal oficial de YouTube de HBO Max Latinoamérica a partir de hoy.

Leé también HBO Max lanzó el tráiler oficial de "Linternas", la nueva serie dramática original
HBO Max lanzó el tráiler oficial de Linternas, la nueva serie dramática original. (Foto: Gentileza Prensa)

La cita imperdible para el primer episodio completo es el próximo domingo 16 de agosto a las 22 horas por HBO Max y HBO. Compuesta por ocho episodios de estreno semanal, Linternas se une a todo el contenido del universo de DC disponible en la plataforma.

Linternas sigue a John Stewart (Aaron Pierre), un nuevo recluta del Green Lantern Corps, y a Hal Jordan (Kyle Chandler), una leyenda entre las Linternas quienes investigan un misterioso asesinato en Nebraska. Lo que comienza como un crimen aparentemente aislado pronto los conduce hacia una conspiración de dimensiones mucho mayores, donde una amenaza con conexiones cósmicas pone a prueba todo aquello en lo que creen.

Con una mirada que combina el suspenso de un thriller de investigación con la mitología del universo DC, Linternas presenta una historia donde los héroes se enfrentan con una verdad capaz de alterar el equilibrio entre la Tierra y el universo.

La serie está protagonizada por Kyle Chandler, Aaron Pierre, Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, Nathan Fillion, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones. Basada en los personajes de DC Comics Linterna Verde.

Linternas es una producción de HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios. El episodio piloto fue escrito por Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King, quienes también son co-creadores de la serie. Mundy se desempeña como showrunner. Los dos primeros episodios fueron dirigidos por James Hawes, mientras que Stephen

Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov también dirigen episodios de la temporada. La producción ejecutiva está a cargo de Chris Mundy, Damon Lindelof, Tom King, James Gunn, Peter Safran, Ron Schmidt y James Hawes.

Primeros 5 minutos de Linternas en HBO Max

En pocas palabras

  • Estreno de Linternas: HBO Max lanza el primer avance de la serie protagonizada por Aaron Pierre y Kyle Chandler, disponible este domingo.
  • Sinopsis del thriller: La serie sigue a John Stewart y Hal Jordan investigando un asesinato que revela una conspiración cósmica.
  • Elenco y producción: Basada en personajes de DC Comics, cuenta con un elenco estelar y es una producción de HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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