Un estremecedor femicidio ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto. Romina Calvo, de 40 años, fue encontrada muerta dentro de su vivienda y su esposo fue detenido minutos después cuando se había alejado del lugar.
Una mujer de 40 años fue asesinada durante la madrugada de este jueves en una vivienda de Villa Devoto. Uno de sus hijos llamó al 911 después de que su hermana pequeña lo despertara para contarle lo que había ocurrido.
Mató a su esposa y lo descubrió su hija de 8 años: lo detuvieron cuando intentaba escapar. (Foto: A24.com)
Un estremecedor femicidio ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto. Romina Calvo, de 40 años, fue encontrada muerta dentro de su vivienda y su esposo fue detenido minutos después cuando se había alejado del lugar.
El episodio ocurrió durante la madrugada en una casa ubicada en inmediaciones de Pedro Morán y Alta Gracia, y salió a la luz por un llamado realizado por uno de los hijos de la pareja.
Eran aproximadamente las 6.50 cuando el joven se comunicó con el 911 y lanzó una dramática advertencia: aseguró que su papá habría matado a su mamá y posteriormente abandonado la vivienda.
El dato más estremecedor surgió de la reconstrucción de esos primeros minutos. El joven contó que se encontraba durmiendo y que fue su hermana, una nena de apenas 8 años, quien lo despertó para avisarle lo que había sucedido. "Despertate que papá mató a mamá", le habría dicho.
El hermano de 21 años decidió llamar a la Policía. Personal de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME se trasladaron rápidamente hasta la propiedad. Cuando ingresaron, encontraron a Romina Calvo gravemente herida. El personal médico constató poco después que ya había fallecido.
La víctima habría sufrido una herida de arma blanca, aunque será la autopsia la que deberá establecer formalmente la causa y mecánica de la muerte.
Con la descripción del sospechoso, los agentes montaron un operativo cerrojo en los alrededores de la vivienda. La búsqueda terminó rápidamente: el acusado fue localizado a aproximadamente 200 metros de la escena del crimen y quedó detenido.
Al momento de encontrarlo, los efectivos comprobaron que tenía heridas de arma blanca en cuello, abdomen y fémur. Debido a esas lesiones, fue asistido y trasladado bajo custodia al Hospital Vélez Sarsfield. Los investigadores deberán determinar ahora cómo se produjo esas heridas, aunque la principal hipótesis es que habrían sido autoinfligidas.
Por el momento no trascendió si existían denuncias previas por violencia de género, medidas de restricción u otros antecedentes de conflictos dentro de la pareja. Ese aspecto será uno de los elementos que deberá determinar la investigación.
Está detenido y acusado del crimen de su esposa. La causa está a cargo del juzgado Número 62, a cargo del Dr. Bonano, secretaría N°79 del Dr. Juan Pablo Petrecca