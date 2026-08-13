Mató a su esposa y lo descubrió su hija de 8 años: lo detuvieron cuando intentaba escapar

Un posible femicidio por apuñalamiento, ¿e intento de suicidio?

El hermano de 21 años decidió llamar a la Policía. Personal de la Policía de la Ciudad y médicos del SAME se trasladaron rápidamente hasta la propiedad. Cuando ingresaron, encontraron a Romina Calvo gravemente herida. El personal médico constató poco después que ya había fallecido.

La víctima habría sufrido una herida de arma blanca, aunque será la autopsia la que deberá establecer formalmente la causa y mecánica de la muerte.

Con la descripción del sospechoso, los agentes montaron un operativo cerrojo en los alrededores de la vivienda. La búsqueda terminó rápidamente: el acusado fue localizado a aproximadamente 200 metros de la escena del crimen y quedó detenido.

Femicidio en Villa Devoto. (Foto: A24)

Al momento de encontrarlo, los efectivos comprobaron que tenía heridas de arma blanca en cuello, abdomen y fémur. Debido a esas lesiones, fue asistido y trasladado bajo custodia al Hospital Vélez Sarsfield. Los investigadores deberán determinar ahora cómo se produjo esas heridas, aunque la principal hipótesis es que habrían sido autoinfligidas.

Por el momento no trascendió si existían denuncias previas por violencia de género, medidas de restricción u otros antecedentes de conflictos dentro de la pareja. Ese aspecto será uno de los elementos que deberá determinar la investigación.

Está detenido y acusado del crimen de su esposa. La causa está a cargo del juzgado Número 62, a cargo del Dr. Bonano, secretaría N°79 del Dr. Juan Pablo Petrecca