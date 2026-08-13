Expusieron cuánto dinero le dio Alexis Mac Allister a Camila Mayan tras la separación

Yanina también se refirió al reclamo económico posterior de Mayan y remarcó que, al momento de la ruptura, el patrimonio del futbolista era muy distinto al que alcanzó en los años siguientes: "Lo que ganó vino después. Ella pide 6 millones de euros, que al momento de la separación él no los tenía en el banco".

Por el momento, ni Mac Allister ni Mayan se refirieron públicamente a las declaraciones de Latorre sobre el acuerdo económico entre ambos.

¿Alexis Mac Allister se hizo un retoque estético?

Casi dos semanas después de disputar la final de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Argentina, Alexis Mac Allister aprovechó su descanso en el país para someterse a un implante capilar en un centro especializado de Buenos Aires.

La noticia generó preocupación entre los hinchas del Liverpool, que se preguntan si el volante llegará recuperado al inicio de la Premier League, previsto para dentro de 21 días. La decisión no sorprendió a su entorno: antes del Mundial, tras raparse por completo, Mac Allister ya había bromeado sobre la posibilidad de hacerse un injerto una vez terminada la competencia.